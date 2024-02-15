"Шахтар" та "Марсель" зіграли у результативну нічию

У четвер, 15 лютого, у німецькому Гамбурзі донецький "Шахтар" у рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи приймав "Марсель".

Результати матчу Шахтар-Марсель

Перша половина зустрічі пройшла з невеликою перевагою "Шахтаря", який більше володів м'ячем та більше намагався загострювати. Головним моментом першого тайму став скасований гол Егіналду — бразилець забив гол у порожні ворота після пасу Сікана, проте рефері встиг дати свисток раніше за фол на Зубкові.

Другий тайм команди провели активніше, створивши більше загроз голкіперам та швидко обмінявшись голами. Рахунок на 64-й хвилині відкрив ексгравець "Барси" та "Арсеналу" Обамеянг, який відправив круглого в порожні після передачі з правого флангу.

Донеччани відігралися через чотири хвилини, коли Матвієнко скористалися помилкою футболіста "Марселя", який махнув ногою повз м'яч, і точно пробив у дальній кут.

Коли здавалося, що команди дограють, суперники знову обмінялися голами — на 90-й хвилині Ндіайє розстріляв ворота Різника у штрафному майданчику, а через дві хвилини Егіналду головою після навісу Зубкова встановив остаточний результат — 2:2.

"Шахтар" — "Марсель" — 2:2

Голи: Матвієнко, 68, Егіналду, 90+2 — Обамеянг, 64, Ндіайє, 90.

"Шахтар": Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля (Гочолеішвілі, 78), Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Бондаренко (Траоре, 90+1), Егіналду, Зубков, Сікан (Кевін, 78).

"Марсель": Лопес, Мерлен, Балерді, Жиго, Клос, Харіт, Унаї, Кондогбія, Мумбаньа (Мейте, 90+2), Енріке (Ндіайє, 72), Обамеянг (Корреа, 90+2).

Попередження: Конопля, Зубков, Егіналду — Балерді.

Поєдинок у відповідь запланований на 22 лютого в Марселі на знаменитому стадіоні "Велодром".