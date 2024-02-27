"Шахтар" може отримати нового тренера. Хто очолить команду

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич може залишити клуб наприкінці цього сезону. Перед наставником поставили ультиматум, який він має виконати.

Тренер Пушич може покинути “Шахтар”

Як зазначається, Маріно Пушичу необхідно виграти українську Прем'єр-лігу (УПЛ).

Донецький "Шахтар" не може перемогти у трьох матчах поспіль. Після вильоту з Ліги Європи від французького "Марселя" українська команда зіграла внічию з "Олександрією" (0:0). "Гірники" ще не перемагали у 2024 році.

Маріно Пушич очолив "гірників" лише у жовтні 2023 року. Це його перший досвід роботи головним тренером із 2018 року, коли нідерландський фахівець тренував "Твенте". Фахівець підписав із "Шахтарем" контракт до 2026 року, але може покинути донецький клуб набагато раніше.

За підсумками 18 турів "Шахтар" посідає четверте місце у турнірній таблиці. "Гірники" відстають від "Кривбасу" на п'ять очок, але при цьому у команди Маріно Пушича два матчі у запасі. Тренер має виграти УПЛ, щоб "Шахтар" кваліфікувався до Ліги чемпіонів, інакше чекає відставка, — зазначає Tutto Mercato . Поширити

За інформацією журналістів, "гірників" може очолити колишній тренер французького "Марселя" Ігор Тудор.

Хорватський наставник чекав на пропозицію від туринського "Ювентуса", проте "Шахтар" готується провести з ним попередні переговори.

Результати матчу Шахтар-Марсель

15 лютого у німецькому Гамбурзі донецький "Шахтар" у рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи приймав "Марсель".

Перша половина зустрічі пройшла з невеликою перевагою "Шахтаря", який більше володів м'ячем та більше намагався загострювати. Головним моментом першого тайму став скасований гол Егіналду — бразилець забив гол у порожні ворота після пасу Сікана, проте рефері встиг дати свисток раніше за фол на Зубкові.

Другий тайм команди провели активніше, створивши більше загроз голкіперам та швидко обмінявшись голами. Рахунок на 64-й хвилині відкрив ексгравець "Барси" та "Арсеналу" Обамеянг, який відправив круглого в порожні після передачі з правого флангу.

Донеччани відігралися через чотири хвилини, коли Матвієнко скористалися помилкою футболіста "Марселя", який махнув ногою повз м'яч, і точно пробив у дальній кут.

Коли здавалося, що команди дограють, суперники знову обмінялися голами — на 90-й хвилині Ндіайє розстріляв ворота Різника у штрафному майданчику, а через дві хвилини Егіналду головою після навісу Зубкова встановив остаточний результат — 2:2.