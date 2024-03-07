"Шахтер" будет судиться с воспитанником клуба Вьюника — какая причина
Категория
Спорт
Дата публикации

"Шахтер" будет судиться с воспитанником клуба Вьюника — какая причина

Богдан Вьюнник
Читати українською
Источник:  ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" попал в неприятную ситуацию с нападающим Богданом Вьюнником, который по собственной инициативе покинул ряды отечественного гранда и подписал контракт с "Лехией" из польского Гданьска.

Почему "Шахтер" будет судиться с воспитанником клуба Вьюника

21-летний украинец накануне подписал контракт на 4,5 года с "бело-зелеными". Перед этим форвард не вернулся в ряды "Шахтера" после зимнего отпуска, хотя имел контракт с "горняками" до 30 июня 2025-го.

Клуб неоднократно предоставлял футболисту возможность вернуться в расположение клуба, однако футболист отклонил эти предложения. В дальнейшем футболист сообщил об одностороннем расторжении своего контракта с ФК "Шахтер" от 22 февраля 2024 года. ФК "Шахтер" не согласен с расторжением контракта и будет обращаться в соответствующие компетентные инстанции с иском против футболиста и его нового клуба ФК "Лехия", — говорится в заявлении "горняков".

Что известно об игроке Богдане Вьюнике

Вьюник попал в структуру "Шахтера" в 15 лет. На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2020/21. Впоследствии на правах аренды защищал цвета "Мариуполя", швейцарского "Цюриха" и австрийского "Грацера". Перед нынешним сезоном вернулся в ряды "горняков" и провел 6 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Лишь осенью "Шахтер" имел другой скандал с бегством футболиста. Тогда в бельгийском аэропорту скрылся хавбек команды U-19 Роспутько. Впоследствии выяснилось, что этот уроженец Макеевки бежал в Россию, где им якобы интересовался один из низших коллективов. "Горняки" впоследствии расторгли контракт с беглецом.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Максим Левицкий
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский футболист Филиппов поделился воспоминаниями о родной Авдеевке
Украинский футболист Филиппов поделился воспоминаниями о родной Авдеевке
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
В Англии назвали истинную причину покупки украинского футболиста Мудрика за рекордную сумму
Мудрик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?