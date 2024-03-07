"Шахтер" будет судиться с воспитанником клуба Вьюника — какая причина

Донецкий "Шахтер" попал в неприятную ситуацию с нападающим Богданом Вьюнником, который по собственной инициативе покинул ряды отечественного гранда и подписал контракт с "Лехией" из польского Гданьска.
Почему "Шахтер" будет судиться с воспитанником клуба Вьюника
21-летний украинец накануне подписал контракт на 4,5 года с "бело-зелеными". Перед этим форвард не вернулся в ряды "Шахтера" после зимнего отпуска, хотя имел контракт с "горняками" до 30 июня 2025-го.
Что известно об игроке Богдане Вьюнике
Вьюник попал в структуру "Шахтера" в 15 лет. На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2020/21. Впоследствии на правах аренды защищал цвета "Мариуполя", швейцарского "Цюриха" и австрийского "Грацера". Перед нынешним сезоном вернулся в ряды "горняков" и провел 6 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
Лишь осенью "Шахтер" имел другой скандал с бегством футболиста. Тогда в бельгийском аэропорту скрылся хавбек команды U-19 Роспутько. Впоследствии выяснилось, что этот уроженец Макеевки бежал в Россию, где им якобы интересовался один из низших коллективов. "Горняки" впоследствии расторгли контракт с беглецом.
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