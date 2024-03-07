"Шахтар" позиватиметься до вихованця клубу В'юнника — яка причина

Донецький "Шахтар" потрапив у неприємну ситуацію з нападником Богданом В'юнником, який з власної ініціативи покинув лави вітчизняного гранда та підписав контракт із "Лехією" з польського Гданська.

Чому "Шахтар" позиватиметься до вихованця клубу В'юнника

21-річний українець напередодні підписав контракт на 4,5 роки з "біло-зеленими". Перед цим форвард не повернувся до лав "Шахтаря" після зимової відпустки, хоча мав контракт із "гірниками" до 30 червня 2025-го.

Клуб неодноразово надавав футболісту можливість повернутися до розташування клубу, однак футболіст відхилив ці пропозиції. У подальшому футболіст повідомив про одностороннє розірвання свого контракту із ФК "Шахтар" від 22 лютого 2024 року. ФК "Шахтар" не згодний із розірванням контракту та звертатиметься до відповідних компетентних інстанцій із позовом проти футболіста та його нового клубу ФК "Лехія", — йдеться в заяві "гірників". Поширити

Що відомо про гравця Богдана В’юнника

В'юнник потрапив до структури "Шахтаря" в 15 років. На дорослому рівні дебютував у сезоні 2020/21. Згодом на правах оренди захищав кольори "Маріуполя", швейцарського "Цюриха" та австрійського "Грацера". Перед нинішнім сезоном повернувся до лав "гірників" і провів 6 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

Лише восени "Шахтар" мав інший скандал із втечею футболіста. Тоді в бельгійському аеропорту зник хавбек команди U-19 Роспутько. Згодом з'ясувалося, що цей уродженець Макіївки втік до Росії, де ним нібито цікавився один із нижчолігових колективів. "Гірники" згодом розірвали контракт із втікачем.