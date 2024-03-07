"Шахтар" позиватиметься до вихованця клубу В'юнника — яка причина

Донецький "Шахтар" потрапив у неприємну ситуацію з нападником Богданом В'юнником, який з власної ініціативи покинув лави вітчизняного гранда та підписав контракт із "Лехією" з польського Гданська.
Чому "Шахтар" позиватиметься до вихованця клубу В'юнника
21-річний українець напередодні підписав контракт на 4,5 роки з "біло-зеленими". Перед цим форвард не повернувся до лав "Шахтаря" після зимової відпустки, хоча мав контракт із "гірниками" до 30 червня 2025-го.
Що відомо про гравця Богдана В’юнника
В'юнник потрапив до структури "Шахтаря" в 15 років. На дорослому рівні дебютував у сезоні 2020/21. Згодом на правах оренди захищав кольори "Маріуполя", швейцарського "Цюриха" та австрійського "Грацера". Перед нинішнім сезоном повернувся до лав "гірників" і провів 6 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.
Лише восени "Шахтар" мав інший скандал із втечею футболіста. Тоді в бельгійському аеропорту зник хавбек команди U-19 Роспутько. Згодом з'ясувалося, що цей уродженець Макіївки втік до Росії, де ним нібито цікавився один із нижчолігових колективів. "Гірники" згодом розірвали контракт із втікачем.
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