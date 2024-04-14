ИИ спрогнозировал год победы сборной Украины на чемпионате Европы по футболу

Искусственный интеллект спрогнозировал все финалы и победители Евро до 2100 включительно. Отметим, что сборная Украины получила хорошее предсказание, но нужно подождать 60 лет.

Когда Украина станет чемпионом Европы по футболу

Компьютер считает, что сборная Украины станет чемпионом Европы 2084 года. В финале сине-желтые должны победить команду Дании.

🇩🇪⚽️We've got the EURO 2024 just around the corner, so I decided to ask AI to predict the EURO winners up until the year 2100🏆👀



🇮🇹Italy with 3 titles.



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Scotland with the first and the last of the 20.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿England finally taking it home.



🇸🇰x🇸🇮Slovenia and Slovakia victorious.… pic.twitter.com/yLlJuqpXGr — Georgian Footy (@GeorgianFooty) April 12, 2024

В 2024 году искусственный интеллект ожидает победу Шотландии, которая в финале должна победить Францию.

Также искусственный интеллект ожидает за отведенный период две победы в Англии, Италии, Германии, Шотландии и Португалии.

С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024

Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

Румыния — Украина, 17 июня, 16:00

Словакия — Украина, 21 июня, 16:00

Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00

26 марта сборная Украины обыграла Исландию в финале плей-офф квалификации к Евро-2024.

Евро-2024 примет Германию на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц — с 14 июня по 14 июля.