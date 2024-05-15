Сборная Украины по футболу сыграет по новым правилам на Евро-2024. Что изменилось

Сборная Украины сыграет на турнире по новым правилам на Чемпионате Европы по футболу 2024 года.

Что изменилось в правилах Евро-2024 по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций наделил судей дополнительной ответственностью.

В частности, во время Евро-2024 футбольные арбитры будут трактовать соревнующиеся друг с другом капитанам команд свои самые резонансные решения. Это будет происходить прямо во время матчей.

Новая инициатива направлена на улучшение коммуникации между футбольными судьями и капитанами команд на Евро-2024. Теперь рефери будут обязаны объяснять ключевые решения, принимаемые во время матчей капитанам команд.

Официальные лица на поле принимают от 200 до 250 решений за матч, иногда под огромным давлением, и каждое из них тщательно изучается с разных сторон. Мы хотим, чтобы они были открытее и объясняли, что привело к принятию определенных решений, — рассказали в УЕФА. Поделиться

При этом футболисты с капитанской повязкой, которые продолжат демонстрировать неуважение к официальным лицам и делегатам УЕФА, будут получать желтые карточки.

С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024

Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

Румыния — Украина, 17 июня, 16:00

Словакия — Украина, 21 июня, 16:00

Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00