Сборная Украины по футболу сыграет по новым правилам на Евро-2024. Что изменилось

Сборная Украины сыграет на турнире по новым правилам на Чемпионате Европы по футболу 2024 года.
Что изменилось в правилах Евро-2024 по футболу
Союз европейских футбольных ассоциаций наделил судей дополнительной ответственностью.
В частности, во время Евро-2024 футбольные арбитры будут трактовать соревнующиеся друг с другом капитанам команд свои самые резонансные решения. Это будет происходить прямо во время матчей.
Новая инициатива направлена на улучшение коммуникации между футбольными судьями и капитанами команд на Евро-2024. Теперь рефери будут обязаны объяснять ключевые решения, принимаемые во время матчей капитанам команд.
При этом футболисты с капитанской повязкой, которые продолжат демонстрировать неуважение к официальным лицам и делегатам УЕФА, будут получать желтые карточки.
С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024
Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.
В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".
Список матчей сборной Украины на Евро-2024:
Румыния — Украина, 17 июня, 16:00
Словакия — Украина, 21 июня, 16:00
Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00
Матч-открытие состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал — на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир состоит из группового турнира и плей-офф.
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