Назарій Русин може потрапити в один із клубів УПЛ

Йдеться про оренду із правом викупу. Одним із претендентів на Назарія Русина називаються львівські Карпати.

На початку вересня 2023 року Русин перейшов у Сандерленд із Зорі, підписавши контракт на чотири роки з опцією пролонгації ще на сезон. Проте цього сезону гравець з березня не з’являвся на полі у складі Чорних котів через травму.

Карпати очолюють чемпіонську групу Першої ліги, випереджаючи Інгулець на три очки за два тури до фінішу. Команда Мирона Маркевич достроково забезпечила собі вихід в УПЛ.

Минулого року Сандерленд в останній день літнього трансферного вікна оголосив про підписання Русина. За трансфер українця "чорні коти" заплатили луганській Зорі 2,5 мільйони євро.

Що відомо про Назарія Русина

Вихованець львівського футболу. Футболом починав займатися у своєму рідному місті Новояворівськ, є вихованцем ФК «Янтарний». З 2011 по 2015 рік грав у ДЮФЛ за «Львів». 2015 року перейшов у «Динамо» (Київ).

Усього за перший сезон забив 11 голів у 15 матчах і допоміг своїй команді стати юнацьким чемпіоном України. З наступного сезону 2016/17 став паралельно залучатись і до матчів молодіжної команди, вигравши і юнацький, і молодіжний чемпіонат України.

У збірних України дебютував 21 березня 2015 року, зігравши за юнацьку збірну (U-17) в елітному раунді кваліфікації на юнацьке Євро-2015 проти Італії (0:1). У 2018—2019 рр. виступав за молодіжну збірну України.

У 2023 році отримав дебютний виклик до національної збірної україни, на матчі в заявку не потрапив.