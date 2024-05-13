Назарий Русын может попасть в один из клубов УПЛ

Речь идет об аренде с правом выкупа. Одним из претендентов на Назария Русына называются львовские Карпаты.

В начале сентября 2023 г. Русын перешел в Сандерленд из Зари, подписав контракт на четыре года с опцией пролонгации еще на сезон. Однако в этом сезоне игрок с марта не появлялся на поле в составе Черных кошек из-за травмы.

Карпаты возглавляют чемпионскую группу Первой лиги, опережая Ингулец на три очка за два тура до финиша. Команда Мирона Маркевич досрочно обеспечила себе выход в УПЛ.

В прошлом году Сандерленд в последний день летнего трансферного окна объявил о подписании Русына. За трансфер украинца "черные коты" заплатили луганской Заре 2,5 миллиона евро.

Что известно о Назарии Русыне

Воспитанник львовского футбола. Футболом начинал заниматься в своем родном городе Новояворовск, является питомцем ФК «Янтарный». С 2011 по 2015 год играл в ДЮФЛ за Львов. 2015 перешел в «Динамо» (Киев).

Всего за первый сезон забил 11 голов в 15 матчах и помог своей команде стать юношеским чемпионом Украины. Со следующего сезона 2016/17 стал параллельно привлекаться и к матчам молодежной команды, выиграв и юношеский, и молодежный чемпионат Украины.

В сборных Украины дебютировал 21 марта 2015, сыграв за юношескую сборную (U-17) в элитном раунде квалификации на юношеское Евро-2015 против Италии (0:1) . В 2018-2019 гг. выступал за молодежную сборную Украины.

В 2023 году получил дебютный вызов в национальную сборную Украины, на матчи в заявку не попал.