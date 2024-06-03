Германия и Украина проведут товарищеский матч перед стартом Евро-2024. Где и когда смотреть

Что известно о товарищеском матче Германия — Украина

Поединок состоится на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Для украинской сборной это будет первый из трех контрольных матчей в рамках подготовки к континентальному первенству. После игры с немцами "сине-желтые" проведут еще два спарринга: 7 июня с Польшей в Варшаве и 11 июня с Молдовой в Кишиневе.

Где смотреть матч Германия — Украина

Трансляция матча Германия-Украина будет доступна в эфире местных телеканалов Общественного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок покажет медиасервис MEGOGO.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Немецкая команда сразится в квартете А против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.