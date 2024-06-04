В Германии признали свою ошибку касательно Украины и упрекнули Шольца

По словам вице-канцлера Германии Роберта Габека, он сожалеет о том, что правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцом ранее не разрешало Украине наносить удары своим оружием по территории РФ.

Украина потеряла много людей из-за несвоевременного решения Германии

Габек в очередной раз обратил внимание на то, что Украина должна иметь право на тотальную самозащиту во время атак со стороны России, чтобы спасти как можно больше жизней своих граждан.

Он также подчеркнул, что запрет для Киева на удары по РФ был ошибкой западных лидеров, которая привела к масштабным потерям среди гражданского населения.

Сейчас разрешение касается локализованного региона вокруг Харькова. Для самообороны, для защиты. Но правильно и то, что все, что мы решили, можно было бы решить быстрее, — заявил Габек, упрекнув таким образом команду немецкого канцлера Олафа Шольца. Поделиться

Несмотря на критику, вице-канцлер считает, что принятие правильных решений действительно забирает много ценного времени.

Украина может бить по территории РФ немецким оружием

31 мая официально стало известно, что Берлин разрешил Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ.

По словам немецкого министра обороны Бориса Писториуса, это решение можно объяснить "стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации".

А Олаф Шольц выразил предположение, что разрешение Киеву применять переданное Германией оружие по территории России не станет причиной эскалации.