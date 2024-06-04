В Германии признали свою ошибку касательно Украины и упрекнули Шольца

По словам вице-канцлера Германии Роберта Габека, он сожалеет о том, что правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцом ранее не разрешало Украине наносить удары своим оружием по территории РФ.
Главные тезисы
- Предоставление немецкого оружия для Украины будет способствовать защите жителей Харькова и других городов.
- Разрешение Киеву использовать немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ не должно привести к эскалации конфликта, по мнению Олафа Шольца.
- Германия считает, что правильное принятие решений требует времени, хотя Роберт Габек упрекнул команду Олафа Шольца за задержку в этом процессе.
- Предоставление Украине возможности тотальной самозащиты во время атак со стороны России поможет минимизировать потери среди гражданского населения.
Украина потеряла много людей из-за несвоевременного решения Германии
Габек в очередной раз обратил внимание на то, что Украина должна иметь право на тотальную самозащиту во время атак со стороны России, чтобы спасти как можно больше жизней своих граждан.
Он также подчеркнул, что запрет для Киева на удары по РФ был ошибкой западных лидеров, которая привела к масштабным потерям среди гражданского населения.
Несмотря на критику, вице-канцлер считает, что принятие правильных решений действительно забирает много ценного времени.
Украина может бить по территории РФ немецким оружием
31 мая официально стало известно, что Берлин разрешил Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ.
По словам немецкого министра обороны Бориса Писториуса, это решение можно объяснить "стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации".
А Олаф Шольц выразил предположение, что разрешение Киеву применять переданное Германией оружие по территории России не станет причиной эскалации.
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