В Бундестаге вспыхнули громкие конфликты из-за решения Шольца касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

В Бундестаге вспыхнули громкие конфликты из-за решения Шольца касательно Украины

Шольц
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Источник:  online.ua

Украина получила разрешение от канцлера ФРГ Олафа Шольца наносить удары по территории РФ немецким оружием. Однако этот шаг стал поводом к новым дискуссиям в парламенте Германии.

Главные тезисы

  • Немецкие политики отреагировали по-разному на решение Шольца: Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн поддержала канцлера, тогда как Сара Вагенкнехт высказала цинические обвинения.
  • Штрак-Циммерманн отметила недостаточную поддержку Украины со стороны Берлина и возмущение по этому поводу.
  • Сара Вагенкнехт утверждает, что конфликт может привести к большой войне в Европе, что угрожает безопасности ФРГ.
  • Решение Шольца было принято на фоне изменения позиции Макрона и Байдена, они также выразили поддержку Украине.

В Бундестаге снова ругаются из-за решения канцлера и его команды

Одним из первых с заявлением выступила глава комитета по вопросам обороны Бундестага от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

Она публично заявила, что поддерживает позицию лидера страны, а также то, что он вовремя изменил свой курс и не бросил украинский народ на произвол судьбы.

Политик обратила внимание на то, что ВСУ имеют право уничтожать места пусков ракет, находящихся на территории РФ.

Несмотря на это, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн откровенно призналась, что ее возмущает факт недостаточной поддержки Украины со стороны Берлина.

Германия поддерживает Украину, но недостаточно быстро... И мы полностью предсказуемы для (нелегитимного диктатора Владимира — ред.) Путина, — посетовала политик.

Друзья Путина в Бундестаге критикуют Шольца

Одна из приспешниц российского диктатора — Сара Вагенкнехт — чья партия BSW выступает против военной помощи Украине, набросилась на немецкого канцлера с циничными обвинениями.

Ваш последний разворот подвергает Германию острой опасности, и вы это знаете, — соврала она.

Кроме того, Сара Вагенкнехт начала утверждать, что самой роковой угрозой безопасности ФРГ является растущая опасность превращения войны в Украине в большую войну в Европе.

Что важно понимать, Олаф Шольц довольно долго размышлял о том, давать ли Украине разрешение бить по РФ немецким оружием.

К положительному решению его подтолкнула резкая смена позиций коллег — Эммануэля Макрона и Джо Байдена.

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