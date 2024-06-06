Украина получила разрешение от канцлера ФРГ Олафа Шольца наносить удары по территории РФ немецким оружием. Однако этот шаг стал поводом к новым дискуссиям в парламенте Германии.

В Бундестаге снова ругаются из-за решения канцлера и его команды

Одним из первых с заявлением выступила глава комитета по вопросам обороны Бундестага от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

Она публично заявила, что поддерживает позицию лидера страны, а также то, что он вовремя изменил свой курс и не бросил украинский народ на произвол судьбы.

Политик обратила внимание на то, что ВСУ имеют право уничтожать места пусков ракет, находящихся на территории РФ.

Несмотря на это, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн откровенно призналась, что ее возмущает факт недостаточной поддержки Украины со стороны Берлина.

Германия поддерживает Украину, но недостаточно быстро... И мы полностью предсказуемы для (нелегитимного диктатора Владимира — ред.) Путина, — посетовала политик. Поделиться

Друзья Путина в Бундестаге критикуют Шольца

Одна из приспешниц российского диктатора — Сара Вагенкнехт — чья партия BSW выступает против военной помощи Украине, набросилась на немецкого канцлера с циничными обвинениями.

Ваш последний разворот подвергает Германию острой опасности, и вы это знаете, — соврала она. Поделиться

Кроме того, Сара Вагенкнехт начала утверждать, что самой роковой угрозой безопасности ФРГ является растущая опасность превращения войны в Украине в большую войну в Европе.

Что важно понимать, Олаф Шольц довольно долго размышлял о том, давать ли Украине разрешение бить по РФ немецким оружием.