В Бундестаге вспыхнули громкие конфликты из-за решения Шольца касательно Украины

Украина получила разрешение от канцлера ФРГ Олафа Шольца наносить удары по территории РФ немецким оружием. Однако этот шаг стал поводом к новым дискуссиям в парламенте Германии.
Главные тезисы
- Немецкие политики отреагировали по-разному на решение Шольца: Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн поддержала канцлера, тогда как Сара Вагенкнехт высказала цинические обвинения.
- Штрак-Циммерманн отметила недостаточную поддержку Украины со стороны Берлина и возмущение по этому поводу.
- Сара Вагенкнехт утверждает, что конфликт может привести к большой войне в Европе, что угрожает безопасности ФРГ.
- Решение Шольца было принято на фоне изменения позиции Макрона и Байдена, они также выразили поддержку Украине.
В Бундестаге снова ругаются из-за решения канцлера и его команды
Одним из первых с заявлением выступила глава комитета по вопросам обороны Бундестага от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.
Она публично заявила, что поддерживает позицию лидера страны, а также то, что он вовремя изменил свой курс и не бросил украинский народ на произвол судьбы.
Политик обратила внимание на то, что ВСУ имеют право уничтожать места пусков ракет, находящихся на территории РФ.
Несмотря на это, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн откровенно призналась, что ее возмущает факт недостаточной поддержки Украины со стороны Берлина.
Друзья Путина в Бундестаге критикуют Шольца
Одна из приспешниц российского диктатора — Сара Вагенкнехт — чья партия BSW выступает против военной помощи Украине, набросилась на немецкого канцлера с циничными обвинениями.
Кроме того, Сара Вагенкнехт начала утверждать, что самой роковой угрозой безопасности ФРГ является растущая опасность превращения войны в Украине в большую войну в Европе.
Что важно понимать, Олаф Шольц довольно долго размышлял о том, давать ли Украине разрешение бить по РФ немецким оружием.
К положительному решению его подтолкнула резкая смена позиций коллег — Эммануэля Макрона и Джо Байдена.
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