Канцлер Германии Олаф Шольц категорически отверг идею кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу так называемого "перемирия" в развязанной Россией преступной войне против Украины.
Главные тезисы
- Канцлер Германии Олаф Шольц жестко критикует идею “перемирия” в Украине, высказанную Путиным, и считает ее прикрытием для продолжения преступной войны.
- Аналитики подтверждают длительный и изнурительный характер войны России против Украины, а также необходимость защиты оборонной промышленности страны.
- Украина стоит перед вызовом мобилизации и защиты своего сектора беспилотников, продолжая ускоряться в развитии и иновациях.
- Необходимость надежной защиты оборонной промышленности заставляет Украину сотрудничать с союзниками и избегать 'замороженного конфликта'.
- Аналитики предсказывают, что война России против Украины будет продолжительной и требует изменения курса во всех сферах для успешного противостояния.
Шольц жестко высказался по поводу предложения Путина относительно "перемирия" в Украине
По его словам, кремлевский диктатор продолжает делать ставку на продолжение преступной войны против Украины.
Как на западе на третьем году воспринимают войну России против Украины
По словам аналитика французской газеты Le Monde Сильви Кауфмана, долгое время жителям Украины казалось, что развязанная Россией преступная война будет неким спринтом, где победит самый ловкий, однако пока оказывается, что это марафон, в котором победит самый выносливый.
В настоящее время оккупационная армия систематически уничтожила около 50% украинской энергетики, что согласно международному праву само по себе является военным преступлением.
Харьков, второй по величине город страны, регулярно обстреливаются.
Кауфман также отмечает, что явно развязанная Россией война против Украины будет продолжительной.
Главным вызовом для Украины есть мобилизация. Освободить бойцов, которые с 2022 года тяжело удерживают линию фронта, нарастить недостающий резерв оказывается огромным вызовом для общества.
С другой стороны, украинцы вырвались вперед в производстве беспилотников – очень динамичном секторе, где приветствуются инновации.
Однако Украине нужна надежная защита собственной оборонной промышленности и в этом Киев полностью полагается на союзников.
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