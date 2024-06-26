Шольц подверг жесткой критике идею Путина относительно "перемирия" в Украине
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Шольц подверг жесткой критике идею Путина относительно "перемирия" в Украине

Олаф Шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц категорически отверг идею кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу так называемого "перемирия" в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Главные тезисы

  • Канцлер Германии Олаф Шольц жестко критикует идею “перемирия” в Украине, высказанную Путиным, и считает ее прикрытием для продолжения преступной войны.
  • Аналитики подтверждают длительный и изнурительный характер войны России против Украины, а также необходимость защиты оборонной промышленности страны.
  • Украина стоит перед вызовом мобилизации и защиты своего сектора беспилотников, продолжая ускоряться в развитии и иновациях.
  • Необходимость надежной защиты оборонной промышленности заставляет Украину сотрудничать с союзниками и избегать 'замороженного конфликта'.
  • Аналитики предсказывают, что война России против Украины будет продолжительной и требует изменения курса во всех сферах для успешного противостояния.

Шольц жестко высказался по поводу предложения Путина относительно "перемирия" в Украине

Тот, кто верит, что Украина такое переживет и что из этого выйдет крепкий мир в Европе, очевидно, очень много смотрит Russia Today, - подчеркнул канцлер Германии.

По его словам, кремлевский диктатор продолжает делать ставку на продолжение преступной войны против Украины.

Ведь речь в нем не о прекращении огня. Нет, там еще говорилось о том, что территории Украины, еще даже не занятые российскими войсками, что и они должны быть, нарушая международное право, переданы России, что Украина должна быть демилитаризована и что она должна и в будущем отказаться от какой-либо военной. помощи, – отмечает Шольц.

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По словам аналитика французской газеты Le Monde Сильви Кауфмана, долгое время жителям Украины казалось, что развязанная Россией преступная война будет неким спринтом, где победит самый ловкий, однако пока оказывается, что это марафон, в котором победит самый выносливый.

В настоящее время оккупационная армия систематически уничтожила около 50% украинской энергетики, что согласно международному праву само по себе является военным преступлением.

Харьков, второй по величине город страны, регулярно обстреливаются.

Я не думаю, что россияне хотят взять Харьков. Они пытаются терроризировать людей и заставить их покинуть города, – делится мнением один из украинских военных.

Кауфман также отмечает, что явно развязанная Россией война против Украины будет продолжительной.

Война на истощение, война на истощение врага, перманентная война – она обещает быть долгой, поскольку российская экономика, армия и общество были реорганизованы, чтобы служить этим усилиям. В своем противостоянии агрессору украинцы дошли до того, что, истощенные спринтом, осознают, что им действительно нужно бежать марафон. Пора изменить курс во всех сферах, - подчеркивает аналитик.

Главным вызовом для Украины есть мобилизация. Освободить бойцов, которые с 2022 года тяжело удерживают линию фронта, нарастить недостающий резерв оказывается огромным вызовом для общества.

С другой стороны, украинцы вырвались вперед в производстве беспилотников – очень динамичном секторе, где приветствуются инновации.

Украинцы очень хорошо умеют генерировать идеи и запускать их, а россияне хорошо умеют воспроизводить их в собственном масштабе. В результате мы должны продолжать ускоряться. Это гонка со временем, – объясняет один из разработчиков.

Однако Украине нужна надежная защита собственной оборонной промышленности и в этом Киев полностью полагается на союзников.

Это извечная дилемма союзников Украины. Из-за страха перед реакцией России они до сих пор отказываются предоставить Украине военные средства для победы в войне и избежать сценария замороженного конфликта, который обернется в пользу Москвы, - подчеркивает французский обозреватель.

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