Канцлер Германии Олаф Шольц категорически отверг идею кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу так называемого "перемирия" в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Шольц жестко высказался по поводу предложения Путина относительно "перемирия" в Украине

Тот, кто верит, что Украина такое переживет и что из этого выйдет крепкий мир в Европе, очевидно, очень много смотрит Russia Today, - подчеркнул канцлер Германии. Поделиться

По его словам, кремлевский диктатор продолжает делать ставку на продолжение преступной войны против Украины.

Ведь речь в нем не о прекращении огня. Нет, там еще говорилось о том, что территории Украины, еще даже не занятые российскими войсками, что и они должны быть, нарушая международное право, переданы России, что Украина должна быть демилитаризована и что она должна и в будущем отказаться от какой-либо военной. помощи, – отмечает Шольц. Поделиться

Как на западе на третьем году воспринимают войну России против Украины

По словам аналитика французской газеты Le Monde Сильви Кауфмана, долгое время жителям Украины казалось, что развязанная Россией преступная война будет неким спринтом, где победит самый ловкий, однако пока оказывается, что это марафон, в котором победит самый выносливый.

В настоящее время оккупационная армия систематически уничтожила около 50% украинской энергетики, что согласно международному праву само по себе является военным преступлением.

Харьков, второй по величине город страны, регулярно обстреливаются.

Я не думаю, что россияне хотят взять Харьков. Они пытаются терроризировать людей и заставить их покинуть города, – делится мнением один из украинских военных. Поделиться

Кауфман также отмечает, что явно развязанная Россией война против Украины будет продолжительной.

Война на истощение, война на истощение врага, перманентная война – она обещает быть долгой, поскольку российская экономика, армия и общество были реорганизованы, чтобы служить этим усилиям. В своем противостоянии агрессору украинцы дошли до того, что, истощенные спринтом, осознают, что им действительно нужно бежать марафон. Пора изменить курс во всех сферах, - подчеркивает аналитик. Поделиться

Главным вызовом для Украины есть мобилизация. Освободить бойцов, которые с 2022 года тяжело удерживают линию фронта, нарастить недостающий резерв оказывается огромным вызовом для общества.

С другой стороны, украинцы вырвались вперед в производстве беспилотников – очень динамичном секторе, где приветствуются инновации.

Украинцы очень хорошо умеют генерировать идеи и запускать их, а россияне хорошо умеют воспроизводить их в собственном масштабе. В результате мы должны продолжать ускоряться. Это гонка со временем, – объясняет один из разработчиков. Поделиться

Однако Украине нужна надежная защита собственной оборонной промышленности и в этом Киев полностью полагается на союзников.