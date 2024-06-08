Шольц посоветовал России забыть о победе в войне против Украины
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Шольц посоветовал России забыть о победе в войне против Украины

Олаф Шольц
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Источник:  Правительство Германии

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Кремлю не удастся реализовать свои намерения в развязной преступной войне против Украины.

Главные тезисы

  • Шольц убежден, что России не удастся победить в войне против Украины, и говорит о важности поддержки Украины для обеспечения мира и безопасности.
  • Позиция Шольца отражает поддержку мирового сообщества в защите международного порядка и справедливости.
  • Германский канцлер выступает за прекращение захватнической войны России и призывает к соблюдению международного права.
  • Шольц участвует в Глобальном саммите мира для продвижения мира и международной стабильности, предлагая России путь к справедливому миру через прекращение военных действий.
  • Канцлер Германии подчеркивает важность разумного сотрудничества с партнерами и союзниками в поддержке Украины и защите ее независимости и суверенитета.

Шольц не верит в победу России в войне против Украины

Шольц подчеркнул, что после более чем 800 дней после начала развязанной Россией преступной войны против Украины становится ясно, что Кремль не собирается отказываться от собственных империалистических планов.

Однако канцлер Германии подчеркнул, что Украина не позволит поставить себя на колени и добиться капитуляции.

Путин должен понять, что он не может выиграть свою жестокую кампанию. Что для Украины может быть только справедливый мир. Мы без устали работаем ради этого справедливого мира. Чтобы было понятно, работать ради мира не значит просто поднять белое знамя. ... Политика мира означает, что мы поддерживаем Украину в защите ее независимости и суверенитета и что мы здравомыслим, что мы всегда взвешиваем опасности, что мы координируемся с нашими партнерами и союзниками, - подчеркнул Шольц.

Шольц о Саммите мира в Швейцарии

Канцлер Германии напомнил, что уже в следующие выходные в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира.

Я буду проводить там кампанию, особенно среди представителей Азии, Африки и Южной Америки, чтобы дать понять России, что мы соблюдаем международное право и Устав Организации Объединенных Наций. Для этого Россия должна прекратить свою захватническую войну. Это путь к справедливому миру. Мира, которого никто не хочет больше, чем украинцы. Мира, которого мы тоже хотим. Потому мы поддерживаем Украину и тем самым не ставим под угрозу мир здесь, в Германии. Это моя позиция с начала российско-захватнической войны, - подчеркнул глава германского правительства.

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