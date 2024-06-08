По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Кремлю не удастся реализовать свои намерения в развязной преступной войне против Украины.
Главные тезисы
- Шольц убежден, что России не удастся победить в войне против Украины, и говорит о важности поддержки Украины для обеспечения мира и безопасности.
- Позиция Шольца отражает поддержку мирового сообщества в защите международного порядка и справедливости.
- Германский канцлер выступает за прекращение захватнической войны России и призывает к соблюдению международного права.
- Шольц участвует в Глобальном саммите мира для продвижения мира и международной стабильности, предлагая России путь к справедливому миру через прекращение военных действий.
- Канцлер Германии подчеркивает важность разумного сотрудничества с партнерами и союзниками в поддержке Украины и защите ее независимости и суверенитета.
Шольц не верит в победу России в войне против Украины
Шольц подчеркнул, что после более чем 800 дней после начала развязанной Россией преступной войны против Украины становится ясно, что Кремль не собирается отказываться от собственных империалистических планов.
Однако канцлер Германии подчеркнул, что Украина не позволит поставить себя на колени и добиться капитуляции.
Шольц о Саммите мира в Швейцарии
Канцлер Германии напомнил, что уже в следующие выходные в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира.
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