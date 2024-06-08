Шольц не верит в победу России в войне против Украины

Шольц подчеркнул, что после более чем 800 дней после начала развязанной Россией преступной войны против Украины становится ясно, что Кремль не собирается отказываться от собственных империалистических планов.

Однако канцлер Германии подчеркнул, что Украина не позволит поставить себя на колени и добиться капитуляции.

Путин должен понять, что он не может выиграть свою жестокую кампанию. Что для Украины может быть только справедливый мир. Мы без устали работаем ради этого справедливого мира. Чтобы было понятно, работать ради мира не значит просто поднять белое знамя. ... Политика мира означает, что мы поддерживаем Украину в защите ее независимости и суверенитета и что мы здравомыслим, что мы всегда взвешиваем опасности, что мы координируемся с нашими партнерами и союзниками, - подчеркнул Шольц. Поделиться

Шольц о Саммите мира в Швейцарии

Канцлер Германии напомнил, что уже в следующие выходные в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира.