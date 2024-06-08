Шольц не вірить у перемогу Росії в війні проти України

Шольц підкреслив, що після більш ніж 800 днів після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України стає зрозуміло, що Кремль не збирається відмовлятись від власних імперіалістичних планів.

Однак, канцлер Німеччини підкреслив, що Україна не дозволить поставити себе на коліна і домогтись капітуляції.

Путін повинен усвідомити, що він не може виграти свою жорстоку кампанію. Що для України може бути лише справедливий мир. Ми невтомно працюємо заради цього справедливого миру. Щоб було зрозуміло, працювати заради миру не означає просто підняти білий прапор. ... Політика миру означає, що ми підтримуємо Україну в захисті її незалежності та суверенітету і що ми залишаємося розсудливими, що ми завжди зважуємо небезпеки, що ми координуємось з нашими партнерами та союзниками, - підкреслив Шольц. Поширити

Шольц про Саміт миру в Швейцарії

Канцлер Німеччини нагадав, що вже наступними вихідними у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру.