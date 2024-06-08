Шольц порадив Росії забути про перемогу у війні проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Шольц порадив Росії забути про перемогу у війні проти України

Олаф Шольц
Джерело:  Уряд Німеччини

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Кремлю не вдасться реалізувати власні намірі у розв'язаній злочинній війні проти України.

Головні тези:

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Росії не вдасться перемогти у війні проти України, закликаючи Кремль забути про свої імперіалістичні плани.
  • Шольц підкреслив важливість підтримки України у захисті її незалежності та суверенітету, наголошуючи на розсудливості та співпраці з партнерами для досягнення справедливого миру.
  • Канцлер також планує взяти участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії для підтримки міжнародного права і заклику Росію припинити війну.
  • Шольц переконаний, що мир має йти єдиним шляхом до стабільності та процвітання, тому важливо підтримувати Україну в її боротьбі за мир і безпеку.
  • Позиція Шольца відображає підтримку країн світу у реагуванні на російську агресію та відстоювання міжнародного порядку.

Шольц не вірить у перемогу Росії в війні проти України

Шольц підкреслив, що після більш ніж 800 днів після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України стає зрозуміло, що Кремль не збирається відмовлятись від власних імперіалістичних планів.

Однак, канцлер Німеччини підкреслив, що Україна не дозволить поставити себе на коліна і домогтись капітуляції.

Путін повинен усвідомити, що він не може виграти свою жорстоку кампанію. Що для України може бути лише справедливий мир. Ми невтомно працюємо заради цього справедливого миру. Щоб було зрозуміло, працювати заради миру не означає просто підняти білий прапор. ... Політика миру означає, що ми підтримуємо Україну в захисті її незалежності та суверенітету і що ми залишаємося розсудливими, що ми завжди зважуємо небезпеки, що ми координуємось з нашими партнерами та союзниками, - підкреслив Шольц.

Шольц про Саміт миру в Швейцарії

Канцлер Німеччини нагадав, що вже наступними вихідними у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру.

Я проводитиму там кампанію, особливо серед представників Азії, Африки та Південної Америки, щоб дати зрозуміти Росії, що ми дотримуємося міжнародного права та Статуту Організації Об’єднаних Націй. І тому Росія повинна припинити свою загарбницьку війну. Це шлях до справедливого миру. Миру, якого ніхто не хоче більше, ніж українці. Миру, якого ми теж хочемо. Тому ми підтримуємо Україну і тим самим не ставимо під загрозу мир тут, у Німеччині. Це моя позиція з початку російсько-загарбницької війни, - наголосив очільник німецького уряду.

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