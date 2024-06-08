За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Кремлю не вдасться реалізувати власні намірі у розв'язаній злочинній війні проти України.
Головні тези:
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Росії не вдасться перемогти у війні проти України, закликаючи Кремль забути про свої імперіалістичні плани.
- Шольц підкреслив важливість підтримки України у захисті її незалежності та суверенітету, наголошуючи на розсудливості та співпраці з партнерами для досягнення справедливого миру.
- Канцлер також планує взяти участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії для підтримки міжнародного права і заклику Росію припинити війну.
- Шольц переконаний, що мир має йти єдиним шляхом до стабільності та процвітання, тому важливо підтримувати Україну в її боротьбі за мир і безпеку.
- Позиція Шольца відображає підтримку країн світу у реагуванні на російську агресію та відстоювання міжнародного порядку.
Шольц не вірить у перемогу Росії в війні проти України
Шольц підкреслив, що після більш ніж 800 днів після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України стає зрозуміло, що Кремль не збирається відмовлятись від власних імперіалістичних планів.
Однак, канцлер Німеччини підкреслив, що Україна не дозволить поставити себе на коліна і домогтись капітуляції.
Шольц про Саміт миру в Швейцарії
Канцлер Німеччини нагадав, що вже наступними вихідними у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру.
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