Зайнятий виключно злочинною війною проти України кремлівський диктатор Володимир Путін проігнорував серію збройних нападів у Дагестані, які стались у неділю, 23 червня.
Головні тези:
- Путін ігнорує серйозну проблему збройних нападів в Дагестані, сконцентрувавшись на війні проти України.
- Збройні напади у Дагестані загрожують стабільності на Північному Кавказі та піднімають питання ефективності дій російської влади.
- Спроби Кремля відвернути увагу від внутрішніх проблем шляхом звинувачення українських, західних та НАТО спецслужб розкривають деструктивний дискурс інтернейтральності.
- Скидання звинувачень на зовнішні фактори може стати стратегією Кремлю для відвернення від своїх власних недоліків та непорозумінь з населенням.
- Масштабні теракти у Дагестані свідчать про нестабільність російського Кавказу та змушують владу до пошуку нових підходів у регулюванні конфліктів у регіоні.
Чим загрожує Путіну дестабілізація в Дагестані
Як зазначають західні журналісти, наслідком збройних нападів у Дагестані, під час яких було атаковано синагогу та дві православні церкви, а також правоохоронців, стала загибель 16 працівників поліції, православного священика і кількох цивільних.
При цьому у Кремлі спробували применшити ймовірність того, що напади було влаштовано ісламістами.
Підконтрольні Кремлю політики стверджують, що напади нібито було організовано українськими та західними спеслужбами, а також НАТО.
Автори матеріалу підкреслюють, що аналогічну версію Кремль висував кілька місяців тому , під час теракту в "Крокус Сіті Холі" під Москвою, в результаті якого загинуло більше ніж 140 осіб.
Замість розслідування того, як російськими спецслужбами була допущена можливість цього теракту , Москва одразу ж звинуватила Київ і його західних союзників у допомозі в її організації.
Такі звинувачення жє частиною публічного наративу Кремля про те, що Захід являє собою найбільшу екзистенціальну загрозу безпеці простих росіян.
Як зазначає директор відділу досліджень міжнародної безпеки Королівського інституту об'єднаних служб Ніл Мелвін, два великі теракти протягом останнього часу дають привід замислитись, че не відволікла злочинна війна проти України Кремль від того, що відбувається всередині Росії.
Мелвін додав, що відновлення насильства в Дагестані цього тижня становить загрозу регіональній стабільності на Північному Кавказі та заявам Путіна про відновлення там порядку.
Як Дагестан ризикує стати новим епіцентром масштабної нестабільності в Росії
Дагістан є переважно мусульманським регіоном Росії на Північному Кавказі.
Екстремістське насильство зросло там на початку 2000-х років після двох воєн, які російські війська вели в сусідній Чечні.
Ці конфлікти дозволили Путіну заявити, що він приніс мир і стабільність у неспокійний регіон, і зміцнити свій імідж гаранта безпеки Росії.
Професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Майкл Кларк підкреслив, що до цього Москва вже звинувачувала "міжнародний тероризм" і "джихадизм" у нових спалахах насильства на російському Кавказі.
Автори матеріалу також зазначають, що у Росії заявили про участь у нещодавніх терактах в Дагестані сина і племінника місцевого чиновника Магомеда Омарова, якого вже було звільнено з посади і виключено з правлячої партії "Единая Россия".
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