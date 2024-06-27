Путін ігнорує серйозну проблему у себе під боком

Зайнятий виключно злочинною війною проти України кремлівський диктатор Володимир Путін проігнорував серію збройних нападів у Дагестані, які стались у неділю, 23 червня.

Чим загрожує Путіну дестабілізація в Дагестані

Як зазначають західні журналісти, наслідком збройних нападів у Дагестані, під час яких було атаковано синагогу та дві православні церкви, а також правоохоронців, стала загибель 16 працівників поліції, православного священика і кількох цивільних.

При цьому у Кремлі спробували применшити ймовірність того, що напади було влаштовано ісламістами.

Спроби відвернути увагу від можливого зв'язку можуть натякати на зростаючу вразливість президента Володимира Путіна, чия увага і ресурси зосереджені на війні в Україні і тих, хто протистоїть їй всередині Росії, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Підконтрольні Кремлю політики стверджують, що напади нібито було організовано українськими та західними спеслужбами, а також НАТО.

Автори матеріалу підкреслюють, що аналогічну версію Кремль висував кілька місяців тому , під час теракту в "Крокус Сіті Холі" під Москвою, в результаті якого загинуло більше ніж 140 осіб.

Замість розслідування того, як російськими спецслужбами була допущена можливість цього теракту , Москва одразу ж звинуватила Київ і його західних союзників у допомозі в її організації.

Такі звинувачення жє частиною публічного наративу Кремля про те, що Захід являє собою найбільшу екзистенціальну загрозу безпеці простих росіян.

Як зазначає директор відділу досліджень міжнародної безпеки Королівського інституту об'єднаних служб Ніл Мелвін, два великі теракти протягом останнього часу дають привід замислитись, че не відволікла злочинна війна проти України Кремль від того, що відбувається всередині Росії.

Мелвін додав, що відновлення насильства в Дагестані цього тижня становить загрозу регіональній стабільності на Північному Кавказі та заявам Путіна про відновлення там порядку.

Як Дагестан ризикує стати новим епіцентром масштабної нестабільності в Росії

Дагістан є переважно мусульманським регіоном Росії на Північному Кавказі.

Екстремістське насильство зросло там на початку 2000-х років після двох воєн, які російські війська вели в сусідній Чечні.

Ці конфлікти дозволили Путіну заявити, що він приніс мир і стабільність у неспокійний регіон, і зміцнити свій імідж гаранта безпеки Росії.

Але останнім часом Дагестан, як і інші регіони, де проживають етнічні меншини, прийняв на себе основний тягар інколи непопулярних зусиль Путіна з мобілізації чоловіків для війни в Україні, - зазначається у матеріалі. Поширити

Професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Майкл Кларк підкреслив, що до цього Москва вже звинувачувала "міжнародний тероризм" і "джихадизм" у нових спалахах насильства на російському Кавказі.

Однак із 2022 року Кремль "докладає всіх зусиль, щоб навіяти, що ці напади якимось чином інспіровані ззовні, і, зокрема, що вони ведуть до Києва, нехай і з натяжкою, - підкреслив Кларк. Поширити

Автори матеріалу також зазначають, що у Росії заявили про участь у нещодавніх терактах в Дагестані сина і племінника місцевого чиновника Магомеда Омарова, якого вже було звільнено з посади і виключено з правлячої партії "Единая Россия".