Занятый исключительно преступной войной против Украины кремлевский диктатор Владимир Путин проигнорировал произошедшую в воскресенье серию вооруженных нападений в Дагестане, 23 июня.
Главные тезисы
- Путин игнорирует серьезную проблему вооруженных нападений в Дагестане, сконцентрировавшись на войне против Украины.
- Акции в Дагестане угрожают стабильности на Северном Кавказе и вызывают вопросы об эффективности действий российских властей.
- Сброс обвинений на внешние факторы может быть стратегией Кремля для отвода внимания от собственных недостатков и проблем с населением.
- Возобновление насилия в Дагестане свидетельствует о нестабильности на Кавказе, вынуждая власть искать новые подходы к регулированию конфликтов в регионе.
- Дагестан рискует стать эпицентром нестабильности в России, что может подвергнуть испытанию имидж Путина в качестве гаранта безопасности страны.
Чем грозит Путину дестабилизация в Дагестане
Как отмечают западные журналисты, следствием вооруженных нападений в Дагестане, во время которых была атакована синагога и две православные церкви, а также правоохранители, стала гибель 16 работников полиции, православного священника и нескольких гражданских.
При этом в Кремле попытались приуменьшить вероятность того, что нападения были устроены исламистами.
Подконтрольные Кремлю политики утверждают, что нападения якобы были организованы украинскими и западными спецслужбами, а также НАТО.
Авторы материала подчеркивают, что аналогичную версию Кремль выдвигал несколько месяцев назад, во время теракта в "Крокус Сити Холле" под Москвой, в результате которого погибли более 140 человек.
Вместо расследования того, как российские спецслужбы допустили возможность этого теракта, Москва сразу же обвинила Киев и его западных союзников в помощи в ее организации.
Такие обвинения являются частью публичного нарратива Кремля о том, что Запад представляет собой самую большую экзистенциальную угрозу безопасности простых россиян.
Как отмечает директор отдела исследований международной безопасности Королевского института объединенных служб Нил Мелвин, два больших теракта в течение последнего времени дают повод задуматься, не отвлекла ли преступная война против Украины Кремль от происходящего внутри России.
Мелвин добавил, что возобновление насилия в Дагестане на этой неделе представляет угрозу региональной стабильности на Северном Кавказе и заявлениям Путина о возобновлении там порядка.
Как Дагестан рискует стать новым эпицентром масштабной нестабильности в России
Дагистан является преимущественно мусульманским регионом России на Северном Кавказе.
Экстремистское насилие возросло там в начале 2000-х годов после двух войн, которые вели российские войска в соседней Чечне.
Эти конфликты позволили Путину заявить, что он принес мир и стабильность в неспокойный регион и укрепит свой имидж гаранта безопасности России.
Профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк подчеркнул, что до этого Москва уже обвиняла "международный терроризм" и "джихадизм" в новых вспышках насилия на Кавказе.
Авторы материала также отмечают, что в России заявили об участии в недавних терактах в Дагестане сына и племянника местного чиновника Магомеда Омарова, который уже был уволен с должности и исключен из правящей партии "Единая Россия".
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