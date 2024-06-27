Занятый исключительно преступной войной против Украины кремлевский диктатор Владимир Путин проигнорировал произошедшую в воскресенье серию вооруженных нападений в Дагестане, 23 июня.

Чем грозит Путину дестабилизация в Дагестане

Как отмечают западные журналисты, следствием вооруженных нападений в Дагестане, во время которых была атакована синагога и две православные церкви, а также правоохранители, стала гибель 16 работников полиции, православного священника и нескольких гражданских.

При этом в Кремле попытались приуменьшить вероятность того, что нападения были устроены исламистами.

Попытки отвлечь внимание от возможной связи могут намекать на растущую уязвимость президента Владимира Путина, чье внимание и ресурсы сосредоточены на войне в Украине и противостоящих ей внутри России, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Подконтрольные Кремлю политики утверждают, что нападения якобы были организованы украинскими и западными спецслужбами, а также НАТО.

Авторы материала подчеркивают, что аналогичную версию Кремль выдвигал несколько месяцев назад, во время теракта в "Крокус Сити Холле" под Москвой, в результате которого погибли более 140 человек.

Вместо расследования того, как российские спецслужбы допустили возможность этого теракта, Москва сразу же обвинила Киев и его западных союзников в помощи в ее организации.

Такие обвинения являются частью публичного нарратива Кремля о том, что Запад представляет собой самую большую экзистенциальную угрозу безопасности простых россиян.

Как отмечает директор отдела исследований международной безопасности Королевского института объединенных служб Нил Мелвин, два больших теракта в течение последнего времени дают повод задуматься, не отвлекла ли преступная война против Украины Кремль от происходящего внутри России.

Мелвин добавил, что возобновление насилия в Дагестане на этой неделе представляет угрозу региональной стабильности на Северном Кавказе и заявлениям Путина о возобновлении там порядка.

Как Дагестан рискует стать новым эпицентром масштабной нестабильности в России

Дагистан является преимущественно мусульманским регионом России на Северном Кавказе.

Экстремистское насилие возросло там в начале 2000-х годов после двух войн, которые вели российские войска в соседней Чечне.

Эти конфликты позволили Путину заявить, что он принес мир и стабильность в неспокойный регион и укрепит свой имидж гаранта безопасности России.

Но в последнее время Дагестан, как и другие регионы, где проживают этнические меньшинства, принял на себя основную тяжесть иногда непопулярных усилий Путина по мобилизации мужчин для войны в Украине, отмечается в материале. Поделиться

Профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк подчеркнул, что до этого Москва уже обвиняла "международный терроризм" и "джихадизм" в новых вспышках насилия на Кавказе.

Однако с 2022 года Кремль "прилагает все усилия, чтобы внушить, что эти нападения каким-то образом инспирированы извне, и, в частности, что они ведут в Киев, пусть и с натяжкой", - подчеркнул Кларк. Поделиться

Авторы материала также отмечают, что в России заявили об участии в недавних терактах в Дагестане сына и племянника местного чиновника Магомеда Омарова, который уже был уволен с должности и исключен из правящей партии "Единая Россия".