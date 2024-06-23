Депутат Госдумы РФ Абдулхаким Гаджиев заявил, что к вооруженным нападениям на территории Дагестана якобы причастны спецслужбы Украины и НАТО.

В РФ традиционно обвиняют Украину и Запад в вооруженных нападениях в Дагестане

В частности, Гаджиев заявил пропагандистским российским СМИ, что вооруженные нападения в Дагестане якобы являются ответом на успехи оккупационной армии РФ в развязанной Россией преступной войне.

За этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО... Потому что мы развиваем успех на СВО на всех фронтах, а значит, ситуацию нужно раскачать внутри нашей страны, - заявляет Гаджиев. Поделиться

Неожиданно ему возразил бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, назвав такие заявления "розовым туманом".

Если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем – бревна не разглядим. А пора бы, – заявил Рогозин. Поделиться

Что известно о причастных к вооруженным нападениям в Дагестане

По информации российских СМИ, в вооруженных нападениях в дагестанском Дербенте и Махачкале участвовали сыновья и племянник руководителя Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

По информации Интерфакса, российские силовики ликвидировали четырех нападавших в Махачкале. Трое из них опознаны как сыновья и племянник Омарово.

Также сообщается, что пожар в синагоге Дербента, на который был совершен нападение, продолжается.

Начальник отдела полиции Дагестанских Огней, получивший тяжелое ранение, скончался.