Депутат Госдумы РФ Абдулхаким Гаджиев заявил, что к вооруженным нападениям на территории Дагестана якобы причастны спецслужбы Украины и НАТО.
Главные тезисы
- Депутат Госдумы РФ обвинил Украину и НАТО в причастности к вооруженным нападениям в Дагестане, вызвав волну возмущения и сомнений среди других российских политиков.
- По информации российских СМИ, нападения в Дагестане могли быть провокацией, участвовали близкие родственники руководителя района, где произошли события.
- Бывший руководитель “Роскосмоса” выразил негодование по поводу обвинений, назвав их “розовым туманом” и осудил за обвинения во всех терактах Украины и НАТО.
- Российские силовики ликвидировали четырех нападавших в Махачкале, трое из которых опознаны как сыновья и племянник руководителя Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.
- Ситуация в Дагестане остается напряженной, а пожар в синагоге Дербента продолжается, вызывая обеспокоенность в обществе.
В РФ традиционно обвиняют Украину и Запад в вооруженных нападениях в Дагестане
В частности, Гаджиев заявил пропагандистским российским СМИ, что вооруженные нападения в Дагестане якобы являются ответом на успехи оккупационной армии РФ в развязанной Россией преступной войне.
Неожиданно ему возразил бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, назвав такие заявления "розовым туманом".
Что известно о причастных к вооруженным нападениям в Дагестане
По информации российских СМИ, в вооруженных нападениях в дагестанском Дербенте и Махачкале участвовали сыновья и племянник руководителя Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.
По информации Интерфакса, российские силовики ликвидировали четырех нападавших в Махачкале. Трое из них опознаны как сыновья и племянник Омарово.
Также сообщается, что пожар в синагоге Дербента, на который был совершен нападение, продолжается.
Начальник отдела полиции Дагестанских Огней, получивший тяжелое ранение, скончался.
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