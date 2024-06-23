В РФ уже обвиняют Украину и НАТО в причастности к вооруженным нападениям в Дагестане
Категория
Политика
Дата публикации

В РФ уже обвиняют Украину и НАТО в причастности к вооруженным нападениям в Дагестане

Последствия вооруженных нападений в Дагестане
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Источник:  online.ua

Депутат Госдумы РФ Абдулхаким Гаджиев заявил, что к вооруженным нападениям на территории Дагестана якобы причастны спецслужбы Украины и НАТО.

Главные тезисы

  • Депутат Госдумы РФ обвинил Украину и НАТО в причастности к вооруженным нападениям в Дагестане, вызвав волну возмущения и сомнений среди других российских политиков.
  • По информации российских СМИ, нападения в Дагестане могли быть провокацией, участвовали близкие родственники руководителя района, где произошли события.
  • Бывший руководитель “Роскосмоса” выразил негодование по поводу обвинений, назвав их “розовым туманом” и осудил за обвинения во всех терактах Украины и НАТО.
  • Российские силовики ликвидировали четырех нападавших в Махачкале, трое из которых опознаны как сыновья и племянник руководителя Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.
  • Ситуация в Дагестане остается напряженной, а пожар в синагоге Дербента продолжается, вызывая обеспокоенность в обществе.

В РФ традиционно обвиняют Украину и Запад в вооруженных нападениях в Дагестане

В частности, Гаджиев заявил пропагандистским российским СМИ, что вооруженные нападения в Дагестане якобы являются ответом на успехи оккупационной армии РФ в развязанной Россией преступной войне.

За этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО... Потому что мы развиваем успех на СВО на всех фронтах, а значит, ситуацию нужно раскачать внутри нашей страны, - заявляет Гаджиев.

Неожиданно ему возразил бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, назвав такие заявления "розовым туманом".

Если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем – бревна не разглядим. А пора бы, – заявил Рогозин.

Что известно о причастных к вооруженным нападениям в Дагестане

По информации российских СМИ, в вооруженных нападениях в дагестанском Дербенте и Махачкале участвовали сыновья и племянник руководителя Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

По информации Интерфакса, российские силовики ликвидировали четырех нападавших в Махачкале. Трое из них опознаны как сыновья и племянник Омарово.

Также сообщается, что пожар в синагоге Дербента, на который был совершен нападение, продолжается.

Начальник отдела полиции Дагестанских Огней, получивший тяжелое ранение, скончался.

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