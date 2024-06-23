В Дагестане ввели режим контртеррористической операции — видео

23 июня группа вооруженных неизвестных обстреляла синагогу, церковь и наряд местной полиции в Дербенте на территории Дагестана. Уже известно о шести погибших полицейских и еще 12 раненых.
Главные тезисы
- В Дагестане введен режим контртеррористической операции после нападения на храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале.
- Инцидент унес жизни шести полицейских и привел к ранениям 12 человек.
- СМИ отмечают, что нападение могло быть совершено приверженцами международной террористической организации.
- Боевики засели в здании возле ресторана в Дербенте, что привело к боевым столкновениям в городе.
- Третий участник нападения, 32-летний Абдусамад Амадзиев, был ликвидирован при задержании.
Какая ситуация в Дагестане сейчас
Как отмечают СМИ, в Дербенте и Махачкале совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
Предварительно ападники на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации. В нападении на Махачкалу участвовали два сына главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы. Информация не подтверждена;
Двое нападавших на должность ДПС в Махачкале были убиты. Еще как минимум двое задержаны на территории пляжа «Березка»;
-По обновленной инофрмации погибли 9 человек, из них семеро — полицейские. 25 человек получили ранения. В настоящее время центральная часть Дербента обесточена, в городе идут боевые столкновения.
В общественной наблюдательной комиссии Дагестана заявили, что в Дербенте в церкви убит священник, а в Махачкале — охранник церкви.
Сообщается, что террористы оставили на задних воротах синагоги номера аятов из Корана. В настоящее время силовики заблокировали боевиков, которые засели в здании возле ресторана "Хаял" в Дербенте. Тем временем в церкви Махачкалы скрылись люди, пока на улицах города ведутся бои.
Ликвидирован третий участник нападения в Дагестане
Как сообщают росСМИ, третий участник нападения боевиков на Махачкалу — 32-летний Абдусамад Амадзиев. Он также был ликвидирован при задержании.
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