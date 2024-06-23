В Дагестане ввели режим контртеррористической операции — видео

23 июня группа вооруженных неизвестных обстреляла синагогу, церковь и наряд местной полиции в Дербенте на территории Дагестана. Уже известно о шести погибших полицейских и еще 12 раненых.

Какая ситуация в Дагестане сейчас

Как отмечают СМИ, в Дербенте и Махачкале совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Предварительно ападники на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации. В нападении на Махачкалу участвовали два сына главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы. Информация не подтверждена;

Двое нападавших на должность ДПС в Махачкале были убиты. Еще как минимум двое задержаны на территории пляжа «Березка»;

-По обновленной инофрмации погибли 9 человек, из них семеро — полицейские. 25 человек получили ранения. В настоящее время центральная часть Дербента обесточена, в городе идут боевые столкновения.

В общественной наблюдательной комиссии Дагестана заявили, что в Дербенте в церкви убит священник, а в Махачкале — охранник церкви.

Сообщается, что террористы оставили на задних воротах синагоги номера аятов из Корана. В настоящее время силовики заблокировали боевиков, которые засели в здании возле ресторана "Хаял" в Дербенте. Тем временем в церкви Махачкалы скрылись люди, пока на улицах города ведутся бои.

Ликвидирован третий участник нападения в Дагестане

Как сообщают росСМИ, третий участник нападения боевиков на Махачкалу — 32-летний Абдусамад Амадзиев. Он также был ликвидирован при задержании.