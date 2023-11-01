Учитывая происходящее в Дагестане и реакции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова свидетельствует о том, что российских чиновников, скорее всего, беспокоит ослабление контроля на периферии РФ.

События в Дагестане показывают потерю авторитарного контроля в регионах РФ

Аналитики отмечают, что реакция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки 29 октября в Республике Дагестан говорит о том, что российские чиновники могут быть все больше озабочены ослаблением авторитарного контроля в регионах на периферии Российской Федерации.

Кадыров отреагировал на беспорядки в Дагестане, поддержав обвинение президента России Владимира Путина в том, что Запад организовал такую ситуацию с целью дестабилизации России.

Позже Кадыров призвал чеченские силы безопасности немедленно задерживать подстрекателей любых потенциальных беспорядков в Чечне или "произвести три предупредительных выстрела в воздух, а после этого произвести четвертый выстрел в лоб".

Эксперты указывают на то, что реакция Кадырова на беспорядки в Дагестане свидетельствует о том, что он, в первую очередь, озабочен сохранением непоколебимой поддержки Путина и, во-вторых, демонстрацией силы своего авторитарного правления в Чечне, угрожая жестоким ответом на потенциальные будущие беспорядки.

Что происходило в Дагестане

Как уже упоминалось ранее, 29 октября в Махачкале участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев.

В этой связи аэропорт были вынуждены временно закрыть.

Согласно последним данным, там пострадали около 20 человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов уже начал цинично врать, что вчерашние (антисемитские, — ред.) беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались через телеграмм-канал, админ которого — это «предатели и бандеровцы с территории Украины».

В НАТО убеждены, что вчерашние беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны диктатору Владимиру Путину, хотя они являются результатом разжигания ненависти российской пропагандой.