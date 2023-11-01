З огляду на події в Дагестані та реакції глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова свідчить про те, що російських чиновників, швидше за все, турбує послаблення контролю на периферії РФ.

Події в Дагестані показують втрату авторитарного контролю в регіонах РФ

Аналітики зазначають, що реакція глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення 29 жовтня в Республіці Дагестан свідчить про те, що російські чиновники можуть бути все більше стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії Російської Федерації.

Кадиров відреагував на заворушення в Дагестані, підтримавши звинувачення президента Росії Володимира Путіна в тому, що Захід організував таку ситуацію з метою дестабілізації Росії.

Пізніше Кадиров закликав чеченські сили безпеки негайно затримувати підбурювачів будь-яких потенційних заворушень в Чечні або "зробити три попереджувальні постріли в повітря, а після цього зробити четвертий постріл у лоб".

Експерти вказують на те, що реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, в першу чергу, стурбований збереженням непохитної підтримки Путіна і, по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи жорстокою відповіддю на потенційні майбутні заворушення.

Що відбувалося в Дагестані

Як уже згадувалося раніше, 29 жовтня у Махачкалі учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв.

У зв’язку з цим аеропорт були змушені тимчасово закрити.

Згідно з останніми даними, там постраждали близько 20 осіб.

Глава Дагестану Сергій Меліков уже почав цинічно брехати, що вчорашні (антисемітські, — ред.) заворушення в аеропорту Махачкали координувалися через телеграм-канал, адміни якого — це «зрадники та бандерівці з території України».

У НАТО переконані в тому, що вчорашні заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні диктатору Володимиру Путіну, хоча вони є результатом розпалювання ненависті російською пропагандою.