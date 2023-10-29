В аеропорту Махачкали розлючені дагестанці шукали громадян Ізраїля — відео

Натовп розлючених дагестанців увечері у неділю, 29 жовтня, увірвався до приміщення аеропорту російської Махачкали із наміром відшукати громадян Ізраїля з рейса, який нібито мав прилетіти.

Що відомо про інцидент в аеропорту Махачкали

За інформацією російських ЗМІ та Telegram-каналів, біля аеропорту зібрався натовп місцевих жителів, які, нібито, чекали пасажирів рейсу з Тель-Авіва.

Зазначається, що скоріш за все, малось на увазі рейс компанії "Ред Вінгс", який мав прибути о 19:00. За даними Flight Radar, він приземлився о 19:17.

За інформацією РосЗМІ, спочатку розлючений натовп вимагав документи в пасажирів, щоб подивитись, чи вони не громадяни Ізраїля.

Пізніше натовп увірвався до будівлі аепорту і почав шукати громадян Ізраїля.

На оприлюднених відео можна побачити натовп, який бігає всередині аеропорту та вривається у різні кімнати та кабінети, щоб знайти пасажирів, які нібито прилетіли з Ізраїлю.

Водночас можна помітити, і про це також пишуть російські ЗМІ, що місцева поліція нічого не робить.

Заворушення в Махачкалі не згасають. Протестувальними забралися на дах аеропорту.

Також у мережі з'являються кадри, на яких дагестанці намагаються прямо по крилу літака, що прилетів із Ізраїлю, пробратися всередину борту.

Місцеві мусульмани перевіряють машини, що виїжджають з аеропорту, щоб знайти "біженців з Ізраїлю". Деякі з протестувальників у пошуках громадян Ізраїлю перевіряють документи у людей, які виходять із будівлі аеропорту.

Також на кадрах з місця події видно наряди ОМОН. При цьому телеграм-канали пишуть, що натовп продовжує перебувати біля аеропорту, правоохоронці їм не перешкоджають.

Дороги, які ведуть до аеропорту, перекриті, на місце приїхала поліція. Сам аеропорт у Махачкалі закрили. У росавіації повідомили, що внаслідок "проникнення невідомих осіб на перон аеропорту Махачкала ухвалено рішення про тимчасове закриття аеропорту для обслуговування авіарейсів на приліт та виліт".

Тим часом літаки, які мали здійснити посадку в Махачкалі, перенаправлені на запасні аеродроми.

Перелякані пасажири, побачивши розлючений натовп, не наважуються вийти з літака.

Наразі розлючений натовп вдалося витіснити із злітно-посадкової смуги, також практично всіх вдалося вивести з будівлі аеропорту. Під час протестів 4 людини отримали поранення.

Наразі перед воротами аеропорту дагестанці влаштували мітинг. З незадоволеними спілкуються тамтешній міністр із нацполітики Енрік Муслімов та міністр у справах молоді Каміл Саїдов.

Крім того, слідчий комітет Дагестану порушив кримінальну справу за фактом захоплення місцевими жителями аеропорту в Махачкалі. Покарання, яке "світить" мітингувальникам – позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.

Що відомо про антиізраїльські настрої в Росії

Після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС в Росії почастішали антиізраїльські настрої. Росіяни у соцмережах підтримують терористів ХАМАС та висловлюються проти Ізраїлю та його громадян.

А на російському Північному Кавказі, який заселяють мусульмани, взагалі вдаються до погромів. Так, в Хасавюрті вчора ввечері місцеві жителі закидали камінням готель "Фламінго", де, як вони думали, переховуються біженці з Ізраїлю.

Натовп заспокоївся лише після того, як їм дозволили перевірити готель, щоб упевнитися, що там немає ізраїльтян.

Крім того, вчора в Черкеську пройшов антиізраїльські мітинги. Черкеський натовп вимагав не допустити прибуття в регіон "ізраїльських біженців", а також виселити з нього євреїв.

А в Нальчику невідомі підпалили єврейський культурний центр, який ще будувався. Хтось кинув на його територію підпалені покришки, а на стіні написали антисемітські висловлювання.

Російське керівництво також займає не проізраїльську позицію в даному конфлікті. Ба більше, воно скоріше підтримує терористів організації ХАМАС. Нещодавно в Москву на переговори приїхала ціла делегація ХАМАС.

В Ізраїлі цей візит викликав критику та засудження. А сьогодні російського посла викликали на килим в МЗС Ізраїлю.