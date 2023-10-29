В аэропорту Махачкалы разъяренные дагестанцы искали граждан Израиля.

Толпа разъяренных дагестанцов вечером в воскресенье, 29 октября, ворвалась в помещение аэропорта российской Махачкалы с намерением отыскать граждан Израиля с якобы прилетевшего рейса.

Что известно об инциденте в аэропорту Махачкалы

По информации российских СМИ и Telegram-каналов, возле аэропорта собралась толпа местных жителей, которые якобы ждали пассажиров рейса из Тель-Авива.

Отмечается, что скорее всего подразумевался рейс компании "Ред Вингс", который должен был прибыть в 19:00. По данным Flight Radar, он приземлился в 19.17.

По информации РосСМИ, сначала разъяренная толпа требовала документы у пассажиров, чтобы посмотреть, не граждане ли Израиля.

Позже толпа ворвалась в здание аэпорта и стала искать граждан Израиля.

На обнародованных видео можно увидеть толпу, которая бегает внутри аэропорта и врывается в разные комнаты и кабинеты, чтобы найти пассажиров, якобы прилетевших из Израиля.

В то же время, можно заметить, и об этом также пишут российские СМИ, что местная полиция ничего не делает.

Беспорядки в Махачкале не угасают. Протестующими забрались на крышу аэропорта.

Также в сети появляются кадры, на которых дагестанцы пытаются прямо по крылу прилетевшего из Израиля самолета пробраться внутрь борта.

Местные мусульмане проверяют выезжающие из аэропорта машины, чтобы найти "беженцев из Израиля". Некоторые из протестующих в поисках граждан Израиля проверяют документы у выходящих из здания аэропорта людей.

Также на кадрах с места происшествия видны наряды ОМОН. При этом телеграмм-каналы пишут, что толпа продолжает находиться возле аэропорта, правоохранители им не мешают.

Дороги, ведущие в аэропорт, перекрыты, на место приехала полиция. Сам аэропорт в Махачкале был закрыт. В росавиации сообщили, что в результате "проникновения неизвестных на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет".

Тем временем самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

Испуганные пассажиры, увидев разъяренную толпу, не решаются выйти из самолета.

В настоящее время разъяренная толпа удалось вытеснить из взлетно-посадочной полосы, также практически всех удалось вывести из здания аэропорта. Во время протестов 4 человека получили ранения.

Перед воротами аэропорта дагестанцы устроили митинг. С недовольными общаются министр по нацполитике Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов.

Кроме того, следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту захвата местными жителями аэропорта в Махачкале. Наказание, которое "светит" митингующим - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Что известно об антиизраильских настроениях в России

После войны между Израилем и ХАМАС в России участились антиизраильские настроения. Россияне в соцсетях поддерживают террористов ХАМАС и высказываются против Израиля и его граждан.

А на российском Северном Кавказе, заселяемом мусульманами, вообще прибегают к погромам. Так, в Хасавюрте вчера вечером местные жители забросали камнями гостиницу "Фламинго", где, как они думали, прячутся беженцы из Израиля.

Толпа успокоилась только после того, как им разрешили проверить гостиницу, чтобы убедиться, что там нет израильтян.

Кроме того, вчера в Черкесске прошли антиизраильские митинги. Черкесская толпа потребовала не допустить прибытия в регион "израильских беженцев", а также выселить из него евреев.

А в Нальчике неизвестные подожгли еще строившийся еврейский культурный центр. Кто-то бросил на его территорию горящие покрышки, а на стене написали антисемитские высказывания.

Российское руководство также занимает непроизраильскую позицию в данном конфликте. Более того, оно скорее поддерживает террористов организации ХАМАС. Недавно в Москву на переговоры приехала целая делегация ХАМАСа.

В Израиле этот визит вызвал критику и осуждение. А сегодня российский посол был вызван на ковер в МИД Израиля.