Путин хочет извлечь выгоду из войны в Израиле — The Telegraph

Российский президент Владимир Путин пытается извлечь выгоду из войны между Израилем и боевиками ХАМАСа.
Путин хочет извлечь выгоду из войны в Израиле
Он хочет договориться о прекращении огня, чтобы получить репутацию миротворца и усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Полковник армии Великобритании в отставке Ричард Кэмп написал об этом в статье The Telegraph.
Полковник считает, что вмешательство Путина ничего не изменит.
Автор статьи считает, что война Израиля против ХАМАС может оказать кратковременную выгоду Кремлю. Но Запад сейчас сплачивается вокруг Израиля, а РФ на этом фоне выглядит "аутсайдера".
Что известно об атаках Хезболлы по Израилю
Хезболла заявила, что 15 октября трижды атаковала израильские военные посты у границы с Ливаном.
Боевики добавили, что они стреляли управляемыми ракетами и использовали снаряды и боевые патроны в своих атаках, включавших военную базу.
Армия обороны Израиля заявила, что из Ливана по Израилю было выпущено девять ракет, пять из которых были перехвачены.
Участение атак произошло после того, как министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян предупредил, что «никто не может гарантировать контроль над ситуацией и предотвратить распространение конфликта», если Израиль продолжит свое наступление на сектор Газа.
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