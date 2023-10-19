Путин хочет извлечь выгоду из войны в Израиле — The Telegraph

Российский президент Владимир Путин пытается извлечь выгоду из войны между Израилем и боевиками ХАМАСа.

Путин хочет извлечь выгоду из войны в Израиле

Он хочет договориться о прекращении огня, чтобы получить репутацию миротворца и усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Полковник армии Великобритании в отставке Ричард Кэмп написал об этом в статье The Telegraph.

Человек, ответственный за пролитие огромного количества крови по всему миру, и особенно в Украине, теперь говорит: "Сейчас важно остановить кровопролитие", - отметил он. Поделиться

Полковник считает, что вмешательство Путина ничего не изменит.

Репутация России как сильного мирового государства была сильно подорвана в Украине. ВС РФ остаются в очень тяжелом положении через 18 месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину. Удары ВСУ ракетами ATACMS по аэродромам врага во временно оккупированных Луганске и Бердянске сильно унизили Кремль. Теперь страны Ближнего Востока считают Россию "угасающим государством". В частности, в Сирии Путин уже теряет позиции, поскольку часть сил ему пришлось передислоцировать оттуда в Украину, – написал он. Поделиться

Автор статьи считает, что война Израиля против ХАМАС может оказать кратковременную выгоду Кремлю. Но Запад сейчас сплачивается вокруг Израиля, а РФ на этом фоне выглядит "аутсайдера".

Что известно об атаках Хезболлы по Израилю

Хезболла заявила, что 15 октября трижды атаковала израильские военные посты у границы с Ливаном.

Боевики добавили, что они стреляли управляемыми ракетами и использовали снаряды и боевые патроны в своих атаках, включавших военную базу.

Армия обороны Израиля заявила, что из Ливана по Израилю было выпущено девять ракет, пять из которых были перехвачены.

Участение атак произошло после того, как министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян предупредил, что «никто не может гарантировать контроль над ситуацией и предотвратить распространение конфликта», если Израиль продолжит свое наступление на сектор Газа.