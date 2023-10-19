Путін хоче отримати вигоду від війни в Ізраїлі — The Telegraph

Російський президент Володимир Путін намагається отримати вигоду з війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу.

Путін хоче отримати вигоду від війни в Ізраїлі

Він хоче домовитися про припинення вогню, щоб отримати репутацію миротворця і посилити свій вплив на Близькому Сході. Полковник армії Великої Британії у відставці Річард Кемп написав про це у статті для The Telegraph.

Людина, відповідальна за пролиття величезної кількості крові по всьому світу, і особливо в Україні, тепер каже: "Наразі важливо зупинити кровопролиття, - зазначив він. Поширити

Полковник вважає, що втручання Путіна нічого не змінить.

Репутація Росії, як сильної світової держави, була сильно підірвана в Україні. ЗС РФ залишаються в дуже важкому становищі за 18 місяців після початку повномасштабного вторгнення до України. Удари ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах ворога в тимчасово окупованих Луганську і Бердянську сильно принизили Кремль. Тепер країни Близького Сходу вважають Росію "згасаючою державою". Зокрема, у Сирії Путін вже втрачає позиції, оскільки частину сил йому довелося передислокувати звідти до України, - написав він. Поширити

Автор статті вважає, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу може надати короткочасну вигоду Кремлю. Але Захід зараз згуртовується навколо Ізраїлю, а РФ на тлі цього має вигляд "аутсайдера".

Що відомо про атаки Хезболли по Ізраїлю

Хезболла заявила, що 15 жовтня тричі атакувала ізраїльські військові пости біля кордону з Ліваном.

Бойовики додали, що вони стріляли керованими ракетами та використовували снаряди та бойові патрони у своїх атаках, які включали військову базу.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з Лівану по Ізраїлю було випущено дев'ять ракет, п'ять з яких були перехоплені.

Почастішання атак сталося після того, як міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян попередив, що «ніхто не може гарантувати контроль над ситуацією та запобігти поширенню конфлікту», якщо Ізраїль продовжить свій наступ на сектор Газа.