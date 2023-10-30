Подоляк назвав причину антиізраїльських погромів у Дагестані

Події у Махачкалі зі стихійними антиізраїльськими акціями стали наслідком схвалення у РФ військової агресії проти інших країн та національностей.

Що стало передумовами для антиізраїльських погромів у Дагестані

Як заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, до погромів у столиці російського регіону Дагестану привели передумови, які "були сформовані десятиліттями неправильної, "псевдоасимілятивної" політики, толерування беззаконної поведінки агресивних режимів, що порушують глобальні правила, та явного загравання з російськими планами "змінення світового порядку”.

Так, резюмує радник очільника ОП, все це дало "жахливі плоди", які пожинаються нині:

"укорінення ненависті до різних етнічних груп із подальшими спробами їх знищення;

залишкове руйнування світових інститутів;

медійне бравування відвертими звірствами проти цивільного населення та масштабування війни з геноцидним компонентом".

Подоляк додав, що РФ тепер "для більшої наочності запустила офіційні антиєврейські погроми".

Тому що досі вважає демократичний світ... слабким, терплячим, нездатним протистояти агресії, - пояснює він. Поширити

Радник керівника ОП закликає світову спільноту "нарешті приймати правильні рішення".

Не можна закінчувати компромісами те, що руйнує систему світових відносин. Не можна заохочувати демонстративного вбивцю. Не можна залишати РФ у нинішньому вигляді, - заявив Подоляк. Поширити

Він також наголошує, що не можна "повторювати 2008 та 2014 роки", коли РФ вторглася до Грузії та України відповідно, окупувавши частини територій країн.

Інакше хаосу буде ще більше, - попереджає Подоляк. Поширити

Що відбувалося в Дагестані

Як уже згадувалося раніше, 29 жовтня у Махачкалі учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв.

У зв’язку з цим аеропорт були змушені тимчасово закрити.

Згідно з останніми даними, там постраждали близько 20 осіб.

Глава Дагестану Сергій Меліков уже почав цинічно брехати, що вчорашні (антисемітські, — ред.) заворушення в аеропорту Махачкали координувалися через телеграм-канал, адміни якого — це «зрадники та бандерівці з території України».

У НАТО переконані в тому, що вчорашні заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні диктатору Володимиру Путіну, хоча вони є результатом розпалювання ненависті російською пропагандою.