События в Махачкале со стихийными антиизраильскими акциями явились следствием одобрения в РФ военной агрессии против других стран и национальностей.
Что явилось предпосылками для антиизраильских погромов в Дагестане
Как заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, к погромам в столице российского региона Дагестана привели предпосылки, которые "были сформированы десятилетиями неправильной, "псевдоассимилятивной" политики, толерантности к беззаконному поведению агрессивных режимов, нарушающих глобальные правила, и явным заигрываниям" изменение мирового порядка”.
Да, резюмирует советник руководителя ОП, все это дало "пожасающиеся ныне ужасные плоды":
"укоренение ненависти к разным этническим группам с последующими попытками их уничтожения;
остаточное разрушение мировых институтов;
медийное бравирование откровенными зверствами против гражданского населения и масштабирование войны с геноцидным компонентом.
Подоляк добавил, что РФ теперь "для большей наглядности запустила официальные антиеврейские погромы".
Советник руководителя ОП призывает мировое сообщество "наконец-то принимать правильные решения".
Он также отмечает, что нельзя "повторять 2008 и 2014 годы", когда РФ вторглась в Грузию и Украину соответственно, оккупировав части территорий стран.
Что происходило в Дагестане
Как уже упоминалось ранее, 29 октября в Махачкале участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев.
В связи с этим аэропорт были вынуждены временно закрыть.
Согласно последним данным, там пострадали около 20 человек.
Глава Дагестана Сергей Меликов уже начал цинично врать, что вчерашние (антисемитские, — ред.) беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались через телеграмм-канал, админ которого — это «предатели и бандеровцы с территории Украины».
В НАТО убеждены, что вчерашние беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны диктатору Владимиру Путину, хотя они являются результатом разжигания ненависти российской пропагандой.
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