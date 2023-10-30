События в Махачкале со стихийными антиизраильскими акциями явились следствием одобрения в РФ военной агрессии против других стран и национальностей.

Что явилось предпосылками для антиизраильских погромов в Дагестане

Как заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, к погромам в столице российского региона Дагестана привели предпосылки, которые "были сформированы десятилетиями неправильной, "псевдоассимилятивной" политики, толерантности к беззаконному поведению агрессивных режимов, нарушающих глобальные правила, и явным заигрываниям" изменение мирового порядка”.

Да, резюмирует советник руководителя ОП, все это дало "пожасающиеся ныне ужасные плоды":

"укоренение ненависти к разным этническим группам с последующими попытками их уничтожения;

остаточное разрушение мировых институтов;

медийное бравирование откровенными зверствами против гражданского населения и масштабирование войны с геноцидным компонентом.

Подоляк добавил, что РФ теперь "для большей наглядности запустила официальные антиеврейские погромы".

Потому что до сих пор считает демократический мир… слабым, терпеливым, неспособным противостоять агрессии, – объясняет он. Поделиться

Советник руководителя ОП призывает мировое сообщество "наконец-то принимать правильные решения".

Нельзя оканчивать компромиссами то, что разрушает систему мировых отношений. Нельзя поощрять демонстративного убийцу. Нельзя оставлять РФ в нынешнем виде, – заявил Подоляк. Поделиться

Он также отмечает, что нельзя "повторять 2008 и 2014 годы", когда РФ вторглась в Грузию и Украину соответственно, оккупировав части территорий стран.

Иначе хаоса будет еще больше, – предупреждает Подоляк. Поделиться

Что происходило в Дагестане

Как уже упоминалось ранее, 29 октября в Махачкале участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев.

В связи с этим аэропорт были вынуждены временно закрыть.

Согласно последним данным, там пострадали около 20 человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов уже начал цинично врать, что вчерашние (антисемитские, — ред.) беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались через телеграмм-канал, админ которого — это «предатели и бандеровцы с территории Украины».

В НАТО убеждены, что вчерашние беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны диктатору Владимиру Путину, хотя они являются результатом разжигания ненависти российской пропагандой.