Россия будет лгать об "украинском следе" в антисемитских погромах в Дагестане — СМИ

Глава Дагестана осудил беспорядки с поиском евреев в аэропорту Махачкалы, но заявил, что призывы к ним исходили из Украины. По данным СМИ, РФ будет указывать на "украинский след" в антисемитских погромах.

В РФ пытаются привязать Украину к антисемитским погромам в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы "грубым нарушением закона" и обвинил их участников в том, что они "вонзили нож" в спину тем, кто "отдал жизнь за безопасность Родины" и "борется с нацистами", воюя в Украине.

По словам Меликова, все жители Дагестана сопереживают "жертвам действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине".

Позже Меликов заявил, что ситуацию в республике пытались дестабилизировать "противники нашей страны" из-за границы.

Он упомянул телеграмм-канал "Утро Дагестана", в котором жители республики призывали выходить на несанкционированные акции.

Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал "Утро Дагестана" администрируется и регулируется с территории Украины – предателями, бандеровцами. Поделиться

Источник Gulagu.net в Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ) сообщил, что Вторая служба по распоряжению первого заместителя директора прямо ночью готовит рапорты и спецдонесения о якобы "украинском следе" в антисемитских погромах в Дагестане.

По данным этого источника, ночью и утром 30 октября планировали обыски по месту жительства организаторов и участников погрома, где должны были "найти" доказательства якобы причастности сотрудников ГУР, СБУ и связанных с ними лиц.

Оперативникам поставили задачу "подтвердить" финансирование акции украинской стороной, чтобы уже утром директор ФСБ Александр Бортников или Путин могли объявить о "раскрытии заговора" и о том, что в антисемитизме и погромах должны "нацисты из Киева", а отнюдь не дагестанцы, агрессивная российская пропаганда и Путин.

Сообщается также, что внутри силового блока начался раскол, ряд генералов крайне недовольны слабостью и нерешительностью Москвы, а в Кремле готовят списки для отставки некоторых генералов, поскольку вторично через год после мятежа "вагнеровцев" спецслужбы РФ потеряли контроль над событиями.

Что известно об инциденте в аэропорту Махачкалы

Толпа разъяренных дагестанцов вечером в воскресенье, 29 октября, ворвалась в помещение аэропорта российской Махачкалы с намерением отыскать граждан Израиля с якобы прилетевшего рейса.

В настоящее время разъяренная толпа удалось вытеснить из взлетно-посадочной полосы, также практически всех удалось вывести из здания аэропорта. Во время протестов 4 человека получили ранения.

Перед воротами аэропорта дагестанцы устроили митинг. С недовольными общаются министр по нацполитике Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов.

Кроме того, следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту захвата местными жителями аэропорта в Махачкале. Наказание, которое "светит" митингующим - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.