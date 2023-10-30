Росія буде брехати про "український слід" в антисемітських погромах у Дагестані — ЗМІ

Голова Дагестану засудив заворушення з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали, але заявив, що заклики до них виходили з України. За даними ЗМІ, РФ буде вказувати на "український слід" в антисемітських погромах.

У РФ намагаються прив'язати Україну до антисемітських погромів у Дагестані

Голова Дагестану Сергій Меліков назвав заворушення в аеропорту Махачкали "грубим порушенням закону" і звинуватив їхніх учасників у тому, що вони "встромили ніж" у спину тим, хто "віддав життя за безпеку Батьківщини" і "бореться з нацистами", воюючи в Україні.

За словами Мелікова, всі жителі Дагестану співпереживають "жертвам дій неправедних людей і політиків і моляться за мир у Палестині".

Пізніше Меліков заявив, що ситуацію в республіці намагалися дестабілізувати "противники нашої країни" з-за кордону.

Він згадав телеграм-канал "Утро Дагестана", у якому жителів республіки закликали виходити на несанкціоновані акції.

Сьогодні ми отримали абсолютно достовірну інформацію про те, що канал "Утро Дагестана" адмініструється і регулюється з території України – зрадниками, бандерівцями Поширити

Джерело Gulagu.net у Федеральній службі безпеки РФ (ФСБ) повідомило, що Друга служба за розпорядженням першого заступника директора прямо вночі готує рапорти й спецдонесення про нібито "український слід" в антисемітських погромах у Дагестані.

За даними цього джерела, вночі та вранці 30 жовтня планували обшуки за місцем проживання організаторів та учасників погрому, де мали "знайти" докази про нібито причетність співробітників ГУР, СБУ та пов'язаних із ними осіб.

Оперативникам поставили завдання "підтвердити" фінансування акції українською стороною, щоб уже вранці директор ФСБ Олександр Бортніков або Путін могли оголосити про "розкриття змови" і про те, що в антисемітизмі та погромах винні "нацисти з Києва", а аж ніяк не дагестанці, агресивна російська пропаганда і Путін.

Повідомляється також, що всередині силового блоку почався розкол, низка генералів вкрай незадоволені слабкістю і нерішучістю Москви, а в Кремлі готують списки для відставки деяких генералів, оскільки вдруге за рік після заколоту "вагнерівців" спецслужби РФ втратили контроль над подіями.

Що відомо про інцидент в аеропорту Махачкали

Натовп розлючених дагестанців увечері у неділю, 29 жовтня, увірвався до приміщення аеропорту російської Махачкали із наміром відшукати громадян Ізраїля з рейса, який нібито мав прилетіти.

Наразі розлючений натовп вдалося витіснити із злітно-посадкової смуги, також практично всіх вдалося вивести з будівлі аеропорту. Під час протестів 4 людини отримали поранення.

Перед воротами аеропорту дагестанці влаштували мітинг. З незадоволеними спілкуються тамтешній міністр із нацполітики Енрік Муслімов та міністр у справах молоді Каміл Саїдов.

Крім того, слідчий комітет Дагестану порушив кримінальну справу за фактом захоплення місцевими жителями аеропорту в Махачкалі. Покарання, яке "світить" мітингувальникам – позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.