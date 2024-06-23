У Дагестані ввели режим контртерористичної операції — відео

23 червня група озброєних невідомих осіб обстріляла синагогу, церкву та наряд місцевої поліції у Дербенте на території Дагестану. Вже відомо про шістьох загиблих поліцейських і ще 12 поранених.
Головні тези:
- Шість поліцейських загинули, а 12 осіб отримали поранення в результаті нападів у Дербенті та Махачкалі.
- ЗМІ повідомляють про зв'язки нападників з міжнародною терористичною організацією, а також про затримання чи ліквідацію деяких учасників нападів.
- Бойові зіткнення тривають в центральній частині Дербента, а силовики блокують бойовиків у будівлі біля ресторану.
- Люди шукають притулок у церквах та ресторанах під час боїв на вулицях Махачкали. У зіткненнях ліквідовано трьох учасників нападів.
Яка ситуація в Дагестані наразі
Як зазначають ЗМІ, у Дербенті та Махачкалі скоєно напад на два православні храми, синагогу та пост ДПС.
Попередньо ападники на Махачкалу та Дербент є прихильниками міжнародної терористичної організації. У нападі на Махачкалу брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова: Осман та Аділь Омарови. Інформація не підтверджена;
Двох нападників на посаду ДПС у Махачкалі було вбито. Ще як мінімум двох затримано на території пляжу «Берізка»;
-За оновленою інофрмацію загинули 9 людей, із них семеро — поліцейські. 25 осіб отримали поранення. Наразі центральна частина Дербента знеструмлена, у місті йдуть бойові зіткнення.
У громадській спостережній комісії Дагестану заявили, що в Дербенті в церкві вбито священика, а в Махачкалі — охоронця церкви.
Повідомляється, що терористи залишили на задніх воротах синагоги номери аятів із Корану.Наразі силовики заблокували бойовиків, які засіли у будівлі біля ресторану "Хаял" у Дербенті. Тим часом у церкві Махачкали сховалися люди, доки на вулицях міста точаться бої.
Ліквідовано третього учасника нападу в Дагестані
Як повідомляють росЗМІ, третій учасник нападу бойовиків на Махачкалу — 32-річний Абдусамад Амадзієв. Він також був ліквідований під час затримання.
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