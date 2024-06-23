У Дагестані ввели режим контртерористичної операції — відео

23 червня група озброєних невідомих осіб обстріляла синагогу, церкву та наряд місцевої поліції у Дербенте на території Дагестану. Вже відомо про шістьох загиблих поліцейських і ще 12 поранених.

Яка ситуація в Дагестані наразі

Як зазначають ЗМІ, у Дербенті та Махачкалі скоєно напад на два православні храми, синагогу та пост ДПС.

Попередньо ападники на Махачкалу та Дербент є прихильниками міжнародної терористичної організації. У нападі на Махачкалу брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова: Осман та Аділь Омарови. Інформація не підтверджена;

Двох нападників на посаду ДПС у Махачкалі було вбито. Ще як мінімум двох затримано на території пляжу «Берізка»;

-За оновленою інофрмацію загинули 9 людей, із них семеро — поліцейські. 25 осіб отримали поранення. Наразі центральна частина Дербента знеструмлена, у місті йдуть бойові зіткнення.

У громадській спостережній комісії Дагестану заявили, що в Дербенті в церкві вбито священика, а в Махачкалі — охоронця церкви.

Повідомляється, що терористи залишили на задніх воротах синагоги номери аятів із Корану.Наразі силовики заблокували бойовиків, які засіли у будівлі біля ресторану "Хаял" у Дербенті. Тим часом у церкві Махачкали сховалися люди, доки на вулицях міста точаться бої.

Ліквідовано третього учасника нападу в Дагестані

Як повідомляють росЗМІ, третій учасник нападу бойовиків на Махачкалу — 32-річний Абдусамад Амадзієв. Він також був ліквідований під час затримання.