Невідомі здійснили низку збройних нападів у Дагестані — відео

У неділю, 23 червня, група озброєних невідомих осіб обстріляла синагогу, церкву та наряд місцевої поліції у Дербенте на території Дагестану. Також повідомляється про стрілянину у Махачкалі.
Головні тези:
- Група невідомих з автоматичною зброєю атакувала церкву, синагогу та поліцію у Дербенті та Махачкалі
- За попередніми даними, загинули дві особи у синагозі та один працівник поліції внаслідок нападу
- Невідомі також відкрили стрілянину в районі кордону Росії та Абхазії, де поранено кілька осіб
- У регіоні введений план 'Перехоплення' для затримання зловмисників
- Поліція активно розслідує ці серії збройних нападів у Дагестані
Що відомо про низку збройних нападів у Дагестані
За інформацією російських Telegram-каналів, група невідомих з автоматичної зброї влаштувала обстріл церки та синагоги у Дербенте.
Зазначається, що інцидент стався близько 18:00.
Пізніше у соцмережах почали публікувати відео з масштабною пожежею у місцевій синагозі.
За попередніми даними там відомо вже про дві жертви, ще одна особа була госпіталізована.
Ймовірно, атаку на православний храм у Дербенті здійснили п’ятеро озброєних осіб.
Зловмисники пересуваються на білому Volkswagen Polo. У регіоні ввели план "Перехоплення".
Біля палаючої синагоги було виявлено труп чоловіка з простреленою головою. Ще одного чоловіка госпіталізували з опіками.
Що відомо про збройні напади у Махачкалі
Пізніше росЗМІ почали повідомляти про стрілянину у столиці Дагестану - Махачкалі. Там невідомі на вулиці Єрмошкіна обстріляли пост ДПС.
На опублікованих відео видно, як палає авто правоохоронців.
Там, за попередніми даними, один працівник поліцій помер, ще шість - поранено. У місті також оголошено план "Перехоплення".
Також російські ЗМІ повідомляють про те, що невідомі відкрили стрілянину на кордоні Росії та Абхазії, в районі КПП на річці Псоу.
За попередніми даними, там вже поранено мінімум три людини та одна людина загинула.
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