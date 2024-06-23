Невідомі здійснили низку збройних нападів у Дагестані — відео

У неділю, 23 червня, група озброєних невідомих осіб обстріляла синагогу, церкву та наряд місцевої поліції у Дербенте на території Дагестану. Також повідомляється про стрілянину у Махачкалі.

Що відомо про низку збройних нападів у Дагестані

За інформацією російських Telegram-каналів, група невідомих з автоматичної зброї влаштувала обстріл церки та синагоги у Дербенте.

Зазначається, що інцидент стався близько 18:00.

Пізніше у соцмережах почали публікувати відео з масштабною пожежею у місцевій синагозі.

За попередніми даними там відомо вже про дві жертви, ще одна особа була госпіталізована.

Ймовірно, атаку на православний храм у Дербенті здійснили п’ятеро озброєних осіб.

Зловмисники пересуваються на білому Volkswagen Polo. У регіоні ввели план "Перехоплення".

Біля палаючої синагоги було виявлено труп чоловіка з простреленою головою. Ще одного чоловіка госпіталізували з опіками.

Що відомо про збройні напади у Махачкалі

Пізніше росЗМІ почали повідомляти про стрілянину у столиці Дагестану - Махачкалі. Там невідомі на вулиці Єрмошкіна обстріляли пост ДПС.

На опублікованих відео видно, як палає авто правоохоронців.

Там, за попередніми даними, один працівник поліцій помер, ще шість - поранено. У місті також оголошено план "Перехоплення".

Також російські ЗМІ повідомляють про те, що невідомі відкрили стрілянину на кордоні Росії та Абхазії, в районі КПП на річці Псоу.

За попередніми даними, там вже поранено мінімум три людини та одна людина загинула.