Невідомі здійснили низку збройних нападів у Дагестані — відео
Категорія
Події
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Невідомі здійснили низку збройних нападів у Дагестані — відео

Росгвардія
Джерело:  online.ua

У неділю, 23 червня, група озброєних невідомих осіб обстріляла синагогу, церкву та наряд місцевої поліції у Дербенте на території Дагестану. Також повідомляється про стрілянину у Махачкалі. 

Головні тези:

  • Група невідомих з автоматичною зброєю атакувала церкву, синагогу та поліцію у Дербенті та Махачкалі
  • За попередніми даними, загинули дві особи у синагозі та один працівник поліції внаслідок нападу
  • Невідомі також відкрили стрілянину в районі кордону Росії та Абхазії, де поранено кілька осіб
  • У регіоні введений план 'Перехоплення' для затримання зловмисників
  • Поліція активно розслідує ці серії збройних нападів у Дагестані

Що відомо про низку збройних нападів у Дагестані

За інформацією російських Telegram-каналів, група невідомих з автоматичної зброї влаштувала обстріл церки та синагоги у Дербенте.

Зазначається, що інцидент стався близько 18:00.

Пізніше у соцмережах почали публікувати відео з масштабною пожежею у місцевій синагозі.

За попередніми даними там відомо вже про дві жертви, ще одна особа була госпіталізована.

Ймовірно, атаку на православний храм у Дербенті здійснили п’ятеро озброєних осіб.

Зловмисники пересуваються на білому Volkswagen Polo. У регіоні ввели план "Перехоплення".

Біля палаючої синагоги було виявлено труп чоловіка з простреленою головою. Ще одного чоловіка госпіталізували з опіками.

Що відомо про збройні напади у Махачкалі

Пізніше росЗМІ почали повідомляти про стрілянину у столиці Дагестану - Махачкалі. Там невідомі на вулиці Єрмошкіна обстріляли пост ДПС.

На опублікованих відео видно, як палає авто правоохоронців.

Там, за попередніми даними, один працівник поліцій помер, ще шість - поранено. У місті також оголошено план "Перехоплення".

Також російські ЗМІ повідомляють про те, що невідомі відкрили стрілянину на кордоні Росії та Абхазії, в районі КПП на річці Псоу.

За попередніми даними, там вже поранено мінімум три людини та одна людина загинула.

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