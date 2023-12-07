У Росії донька військового влаштувала стрілянину в школі — відео

У російському Брянську восьмикласниця відкрила вогонь по учнях місцевої гімназії: дві дитини загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

Що відомо про стрілянину у Брянську

Як повідомляють російські пропагандисти, учениця восьмого класу пронесла вогнепальну зброю у гімназію №5, з якої вистрілила кілька разів.

Силовики відразу оточили будівлю та евакуювали всіх учнів.

Спочатку з’явилася інформація про двох загиблих та чотирьох поранених школярів внаслідок стрілянини, яку школярка влаштувала зі зброї батька.

Телеграм-канали пишуть, що батько дитини - військовий РФ.

Згодом пресслужба місцевого управління МВС заявила, що в результаті стрілянини в школі постраждали троє людей. У відомстві підтвердили, що учениця, яка відкрила стрілянину, скоїла самогубство.

Згідно з останніми даними, внаслідок нападу учениці в гімназії постраждали 5 людей, одна з поранених однокласниць померла. Дівчина, що відкрила стрілянину, скоїла суїцид.

У соціальних мережах уже опублікували відео стрілянини у брянській гімназії, під час перегляду якого чути постріли. У цей час діти намагаються закритися у класі.

За словами учнів, дівчина була "дуже дивною, не сиділа у соцмережах і майже не спілкувалася з однокласниками".

Як місцева влада коментує стрілянину у Брянську

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз уже офіційно підтвердив, що одна з учениць пронесла до навчального закладу Брянська вогнепальну зброю.

Як зазначає російський чиновник, двоє дітей загинули, одна з них - дівчинка, яка стріляла.