В России дочь военного устроила стрельбу в школе — видео
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Проиcшествия
Дата публикации

В России дочь военного устроила стрельбу в школе — видео

стрельба в школе Брянска
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Источник:  online.ua

В российском Брянске восьмиклассница открыла огонь по ученикам местной гимназии: два ребенка погибли, еще пятеро получили ранения.

Что известно о стрельбе в Брянске

Как сообщают российские пропагандисты, ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие в гимназию №5, из которого выстрелила несколько раз.

Силовики сразу оцепили здание и эвакуировали всех учеников.

Сначала появилась информация о двух погибших и четырех раненых школьниках в результате стрельбы, которую школьница устроила из оружия отца.

Телеграмм-каналы пишут, что отец ребенка – военный РФ.

Впоследствии пресс-служба местного управления МВД заявила, что в результате стрельбы в школе пострадали три человека. В ведомстве подтвердили, что открывшая стрельбу ученица совершила самоубийство.

Согласно последним данным, в результате нападения ученицы в гимназии пострадали 5 человек, одна из раненых одноклассниц скончалась. Девушка, открывшая стрельбу, совершила суицид.

В социальных сетях уже опубликовали видео стрельбы в брянской гимназии, во время просмотра которого слышны выстрелы.

По словам учеников, девочка была "очень странной, не сидела в соцсетях и почти не общалась с одноклассниками".

Как местные власти комментируют стрельбу в Брянске

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз уже официально подтвердил, что одна из учениц пронесла в учебное заведение Брянска огнестрельное оружие.

Как отмечает российский чиновник, двое детей погибли, одна из них - стрелявшая девочка.

Ранены пять детей, у двух ранени легкой степени тяжести, у трех - средней, все доставлены в детскую областную больницу, им предоставляется необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

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