В России дочь военного устроила стрельбу в школе — видео

В российском Брянске восьмиклассница открыла огонь по ученикам местной гимназии: два ребенка погибли, еще пятеро получили ранения.
Что известно о стрельбе в Брянске
Как сообщают российские пропагандисты, ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие в гимназию №5, из которого выстрелила несколько раз.
Силовики сразу оцепили здание и эвакуировали всех учеников.
Сначала появилась информация о двух погибших и четырех раненых школьниках в результате стрельбы, которую школьница устроила из оружия отца.
Телеграмм-каналы пишут, что отец ребенка – военный РФ.
Впоследствии пресс-служба местного управления МВД заявила, что в результате стрельбы в школе пострадали три человека. В ведомстве подтвердили, что открывшая стрельбу ученица совершила самоубийство.
Согласно последним данным, в результате нападения ученицы в гимназии пострадали 5 человек, одна из раненых одноклассниц скончалась. Девушка, открывшая стрельбу, совершила суицид.
В социальных сетях уже опубликовали видео стрельбы в брянской гимназии, во время просмотра которого слышны выстрелы.
По словам учеников, девочка была "очень странной, не сидела в соцсетях и почти не общалась с одноклассниками".
Как местные власти комментируют стрельбу в Брянске
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз уже официально подтвердил, что одна из учениц пронесла в учебное заведение Брянска огнестрельное оружие.
Как отмечает российский чиновник, двое детей погибли, одна из них - стрелявшая девочка.
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