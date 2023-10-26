В США произошла массовая стрельба. Есть 22 погибших и десятка раненых

В ночь на 26 октября неизвестный устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн, США. Погибли по меньшей мере 22 человека, ранены от 50 до 60 человек.
Что известно о стрельбе в США
Местная полиция сообщила о стрельбе около 20:00 по местному времени, в настоящее время известно о минимум трех точках нападения - на Годдард-роуд, Моллисон-Вэй и 500-м квартале Линкольн-стрит.
Неизвестный, вооруженный ружьем до сих пор на свободе, полиция эвакуировала жителей некоторых близлежащих домов.
Пока известно о 22 погибших и от 50 до 60 раненых, однако точное количество жертв может увеличиться.
По словам высокопоставленного чиновника Белого дома президент Джо Байден был проинформирован о стрельбе и пообещал полную федеральную поддержку.
В полиции назвали имя подозреваемого
Полицейский департамент Льюистона заявил, что подозреваемого зовут Роберт Кард, ему 40 лет.
Издание пишет, что в базе данных для сотрудников правоохранительных органов говорится, что Кард был инструктором по огнестрельному оружию, когда-то служил в армии США.
Недавно Кард сообщил о проблемах с психическим здоровьем, включая голоса в уме. Кроме этого, он недавно угрожал расстрелять базу Национальной гвардии в Сако, штат Мэйн.
В базе данных также сказано, что этим летом Кард находился в психбольнице в течение двух недель, а затем был уволен.
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