В США произошла массовая стрельба. Есть 22 погибших и десятка раненых

В ночь на 26 октября неизвестный устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн, США. Погибли по меньшей мере 22 человека, ранены от 50 до 60 человек.

Что известно о стрельбе в США

Местная полиция сообщила о стрельбе около 20:00 по местному времени, в настоящее время известно о минимум трех точках нападения - на Годдард-роуд, Моллисон-Вэй и 500-м квартале Линкольн-стрит.

Неизвестный, вооруженный ружьем до сих пор на свободе, полиция эвакуировала жителей некоторых близлежащих домов.

Пока известно о 22 погибших и от 50 до 60 раненых, однако точное количество жертв может увеличиться.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома президент Джо Байден был проинформирован о стрельбе и пообещал полную федеральную поддержку.

Президент был проинформирован о том, что сейчас известно о массовой стрельбе в Льюистоне, штат Мэн, и будет продолжать получать новую информацию, – сказал чиновник. Поделиться

В полиции назвали имя подозреваемого

Полицейский департамент Льюистона заявил, что подозреваемого зовут Роберт Кард, ему 40 лет.

Карда следует считать вооруженным и опасным. Пожалуйста, свяжитесь с правоохранительными органами, если вам известно о его местонахождении, говорится в сообщении управления полиции в Facebook. Поделиться

Издание пишет, что в базе данных для сотрудников правоохранительных органов говорится, что Кард был инструктором по огнестрельному оружию, когда-то служил в армии США.

Недавно Кард сообщил о проблемах с психическим здоровьем, включая голоса в уме. Кроме этого, он недавно угрожал расстрелять базу Национальной гвардии в Сако, штат Мэйн.

В базе данных также сказано, что этим летом Кард находился в психбольнице в течение двух недель, а затем был уволен.