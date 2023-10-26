У США сталася масова стрілянина. Є 22 загиблих та десятки поранених

В ніч на 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США. Загинуло щонайменше 22 особи, поранено від 50 до 60 людей.

Що відомо про стрілянину в США

Місцева поліція повідомила про стрілянину близько 20:00 за місцевим часом, наразі відомо про щонайменше три точки нападу -на Годдард-роуд, Моллісон-Вей і 500-му кварталі Лінкольн-стріт.

Невідомий, озброєний рушницею досі на волі, поліція евакуювала мешканців деяких прилеглих будинків.

Наразі відомо про 22 загиблих та від 50 до 60 поранених, однак точна кількість жертв може збільшитись.

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, президент Джо Байден був проінформований про стрілянину та пообіцяв повну федеральну підтримку.

Президент був проінформований про те, що наразі відомо про масову стрілянину в Льюїстоні, штат Мен, і продовжуватиме отримувати нову інформацію, - сказав чиновник. Поширити

У поліції назвали імʼя підозрюваного

Поліцейський департамент Льюїстона заявив, що підозрюваного звати Роберт Кард, йому 40 років.

Карда слід вважати озброєним і небезпечним. Будь ласка, зв'яжіться з правоохоронними органами, якщо вам відомо про його місцеперебування, - йдеться в повідомленні управління поліції у Facebook. Поширити

Видання пише, що у базі даних для співробітників правоохоронних органів говориться, що Кард був інструктором із вогнепальної зброї, колись служив в армії США.

Нещодавно Кард повідомив про проблеми з психічним здоров’ям, включаючи голоси в голові. Крім цього, він нещодавно погрожував розстріляти базу Національної гвардії в Сако, штат Мейн.

У базі даних також сказано, що цього літа Кард перебував у психіатричній лікарні протягом двох тижнів, а потім був звільнений.