У Києві озброєний чоловік влаштував стрілянину в бізнес-центрі

У Солом’янському районі Києва спецпризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр.

Озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр

У Києві 12 жовтня озброєний чоловік увірвався у бізнес-центр та здійснив декілька хаотичних пострілів. Зловмисника вдалося затримати.

У Києві сьогодні вранці озброєний чоловік увірвався до бізнес-центру, вигнав охоронців з будівлі та здійснив декілька хаотичних пострілів, - повідомляє МВС. Поширити

За даними правоохоронців, інцидент стався на проспекті Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва. До поліції Києва надійшла інформація про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та зі зброї здійснив кілька пострілів.

Як стало відомо, озброєний чоловік погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Далі він зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити правоохоронців.

Бійці КОРД затримали зловмисника, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Стрілянина в Києві

3 жовтня в Києві також сталася стрілянина. Тоді військовий зі свого автомата застрелив двох побратимів. Трагедія трапилася на вулиці Лаврська, що у Печерському районі столиці.

Як встановило слідство, солдат однієї з військових частин, дислокованої в столиці, після добового чергування розпивав алкоголь з двома співслужбовцями цієї ж військової частини.

Після раптово виниклого конфлікту, він розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, а потім намагався покинути місце злочину, проте був затриманий правоохоронцями.

При затриманні у зловмисника було вилучено автомат "Калашнікова" з набоями.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, стрілка затримали.