В Киеве вооруженный мужчина устроил стрельбу в бизнес-центре

В Соломенском районе Киева спецназовцы полиции КОРД задержали вооруженного мужчину, захватившего бизнес-центр.
Вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр
В Киеве 12 октября вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр и произвел несколько хаотических выстрелов. Злоумышленнику удалось задержать.
По данным правоохранителей, инцидент произошел на проспекте Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева. В полицию Киева поступила информация о том, что неизвестный вошел в помещение бизнес-центра и из оружия произвел несколько выстрелов.
Как стало известно, вооруженный мужчина угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. Далее он произвел несколько хаотических выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить правоохранителей.
Бойцы КОРД задержали злоумышленника, никто не пострадал. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
Стрельба в Киеве
3 октября в Киеве также произошла стрельба. Тогда военный из автомата застрелил двух собратьев. Трагедия произошла на улице Лаврская в Печерском районе столицы.
Как установило следствие, солдат одной из воинских частей, дислоцированной в столице, после суточного дежурства распивал алкоголь с двумя сослуживцами этой же воинской части.
После внезапно возникшего конфликта он расстрелял из штатного оружия обоих сослужащих, а затем пытался покинуть место преступления, однако был задержан правоохранителями.
При задержании у злоумышленника был изъят автомат "Калашникова" с патронами.
Правоохранители возбудили уголовное производство, стрелка задержали.
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