В Киеве вооруженный мужчина устроил стрельбу в бизнес-центре

Вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр

В Киеве 12 октября вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр и произвел несколько хаотических выстрелов. Злоумышленнику удалось задержать.

В Киеве сегодня утром вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр, выгнал охранников из здания и произвел несколько хаотических выстрелов, сообщает МВД. Поделиться

По данным правоохранителей, инцидент произошел на проспекте Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева. В полицию Киева поступила информация о том, что неизвестный вошел в помещение бизнес-центра и из оружия произвел несколько выстрелов.

Как стало известно, вооруженный мужчина угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. Далее он произвел несколько хаотических выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить правоохранителей.

Бойцы КОРД задержали злоумышленника, никто не пострадал. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Стрельба в Киеве

3 октября в Киеве также произошла стрельба. Тогда военный из автомата застрелил двух собратьев. Трагедия произошла на улице Лаврская в Печерском районе столицы.

Как установило следствие, солдат одной из воинских частей, дислоцированной в столице, после суточного дежурства распивал алкоголь с двумя сослуживцами этой же воинской части.

После внезапно возникшего конфликта он расстрелял из штатного оружия обоих сослужащих, а затем пытался покинуть место преступления, однако был задержан правоохранителями.

При задержании у злоумышленника был изъят автомат "Калашникова" с патронами.

Правоохранители возбудили уголовное производство, стрелка задержали.