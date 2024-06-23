Неизвестные совершили ряд вооруженных нападений в Дагестане — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Неизвестные совершили ряд вооруженных нападений в Дагестане — видео

Росгвардия
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Источник:  online.ua

В воскресенье, 23 июня, группа вооруженных неизвестных обстреляла синагогу, церковь и наряд местной полиции в Дербенте на территории Дагестана. Также сообщается о стрельбе в Махачкале.

Главные тезисы

  • Группа неизвестных совершила серию вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале в Дагестане.
  • Погибли два человека в синагоге, один сотрудник полиции и еще несколько ранены по предварительным данным.
  • Полиция вводит план 'Перехват' для поимки злоумышленников, активно расследуя события.
  • Неизвестные также атаковали православный храм в Дербенте, где обнаружен труп мужчины и госпитализирован другой.
  • Стрельба произошла также на границе России и Абхазии, с несколькими ранеными и погибшим.

Что известно о ряде вооруженных нападений в Дагестане

По информации российских Telegram-каналов, группа неизвестных из автоматического оружия устроила обстрел церкви и синагоги в Дербенте.

Отмечается, что инцидент произошел около 18.00.

Позже в соцсетях начали публиковать видео с масштабным пожаром в местной синагоге.

По предварительным данным там известно уже о двух жертвах, еще один человек был госпитализирован.

Вероятно, атаку на православный храм в Дербенте совершили пятеро вооруженных лиц.

Злоумышленники передвигаются на белом Volkswagen Polo. В регионе был введен план "Перехват".

Возле горящей синагоги был обнаружен труп мужчины с простреленной головой. Еще один мужчина был госпитализирован с ожогами.

Что известно о вооруженных нападениях в Махачкале

Позже РосСМИ начали сообщать о стрельбе в столице Дагестана – Махачкале. Там неизвестные по улице Ермошкина обстреляли пост ДПС.

На опубликованных видео видно, как горит авто стражей порядка.

Там, по предварительным данным, один сотрудник полиций скончался, еще шесть ранены. В городе также объявлен план "Перехват".

Также российские СМИ сообщают о том, что неизвестные открыли стрельбу на границе России и Абхазии, в районе КПП на реке Псоу.

По предварительным данным, там уже ранены минимум три человека и один человек погиб.

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