Неизвестные совершили ряд вооруженных нападений в Дагестане — видео

В воскресенье, 23 июня, группа вооруженных неизвестных обстреляла синагогу, церковь и наряд местной полиции в Дербенте на территории Дагестана. Также сообщается о стрельбе в Махачкале.
Главные тезисы
- Группа неизвестных совершила серию вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале в Дагестане.
- Погибли два человека в синагоге, один сотрудник полиции и еще несколько ранены по предварительным данным.
- Полиция вводит план 'Перехват' для поимки злоумышленников, активно расследуя события.
- Неизвестные также атаковали православный храм в Дербенте, где обнаружен труп мужчины и госпитализирован другой.
- Стрельба произошла также на границе России и Абхазии, с несколькими ранеными и погибшим.
Что известно о ряде вооруженных нападений в Дагестане
По информации российских Telegram-каналов, группа неизвестных из автоматического оружия устроила обстрел церкви и синагоги в Дербенте.
Отмечается, что инцидент произошел около 18.00.
Позже в соцсетях начали публиковать видео с масштабным пожаром в местной синагоге.
По предварительным данным там известно уже о двух жертвах, еще один человек был госпитализирован.
Вероятно, атаку на православный храм в Дербенте совершили пятеро вооруженных лиц.
Злоумышленники передвигаются на белом Volkswagen Polo. В регионе был введен план "Перехват".
Возле горящей синагоги был обнаружен труп мужчины с простреленной головой. Еще один мужчина был госпитализирован с ожогами.
Что известно о вооруженных нападениях в Махачкале
Позже РосСМИ начали сообщать о стрельбе в столице Дагестана – Махачкале. Там неизвестные по улице Ермошкина обстреляли пост ДПС.
На опубликованных видео видно, как горит авто стражей порядка.
Там, по предварительным данным, один сотрудник полиций скончался, еще шесть ранены. В городе также объявлен план "Перехват".
Также российские СМИ сообщают о том, что неизвестные открыли стрельбу на границе России и Абхазии, в районе КПП на реке Псоу.
По предварительным данным, там уже ранены минимум три человека и один человек погиб.
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