Депутат Держдуми РФ Абдулхакім Гаджієв заявив, що до збройних нападів на території Дагестану нібито причетні спеслужби України та НАТО.
Головні тези:
- Депутат Держдуми РФ звинуватив Україну та НАТО у причетності до збройних нападів у Дагестані.
- Висловлені заяви щодо причетності спецслужб України та НАТО викликали хвилю обурення та сумнівів серед інших російських політиків.
- Реакція колишнього керівника “Роскосмосу” відносно звинувачень була негативною, він назвав такі заяви “рожевим туманом”.
- За інформацією російських ЗМІ, у нападах в Дагестані брали участь близькі родичі керівника району, де трапилися події.
- Ліквідація нападників у Махачкалі та пожежа у синагозі Дербенту - лише деякі з останніх наслідків ситуації в Дагестані.
У РФ традиційно звинувачують Україну і Захід у збройних нападах в Дагестані
Зокрема, Гаджієв заявив пропагандистським російським ЗМІ, що збройні напади у Дагестані нібито є відповіддю на успіхи окупаційної армії РФ у розв’язаній Росією злочинній війні.
Неочікувано йому заперечив колишній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, назвавши такі заяви “рожевим туманом”.
Що відомо про причетних до збройних нападів у Дагестані
За інформацією російських ЗМІ, у збройних нападах у дагестанському Дербенті та Махачкалі брали участь сини та племінник керівника Сергокалинського району республіки Магомеда Омарова.
За інформацією Інтерфаксу, російські силовики ліквідували чотирьох нападників у Махачкалі. Троє з них упізнані як сини та племінник Омарова.
Також повідомляється, що наразі пожежа в синагозі Дербента, на яку було скоєно напад, триває.
Начальник відділу поліції Дагестанських Вогнів, який отримав тяжке поранення, помер.
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