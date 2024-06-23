У РФ вже звинувачують Україну та НАТО у причетності до збройних нападів в Дагестані
Категорія
Політика
Дата публікації

У РФ вже звинувачують Україну та НАТО у причетності до збройних нападів в Дагестані

Наслідки збройних нападів в Дагестані
Джерело:  online.ua

Депутат Держдуми РФ Абдулхакім Гаджієв заявив, що до збройних нападів на території Дагестану нібито причетні спеслужби України та НАТО. 

Головні тези:

  • Депутат Держдуми РФ звинуватив Україну та НАТО у причетності до збройних нападів у Дагестані.
  • Висловлені заяви щодо причетності спецслужб України та НАТО викликали хвилю обурення та сумнівів серед інших  російських політиків.
  • Реакція колишнього керівника “Роскосмосу” відносно звинувачень була негативною, він назвав такі заяви “рожевим туманом”.
  • За інформацією російських ЗМІ, у нападах в Дагестані брали участь близькі родичі керівника району, де трапилися події.
  • Ліквідація нападників у Махачкалі та пожежа у синагозі Дербенту - лише деякі з останніх наслідків ситуації в Дагестані.

У РФ традиційно звинувачують Україну і Захід у збройних нападах в Дагестані

Зокрема, Гаджієв заявив пропагандистським російським ЗМІ, що збройні напади у Дагестані нібито є відповіддю на успіхи окупаційної армії РФ у розв’язаній Росією злочинній війні.

За цим можуть стояти спецслужби України і країн НАТО... Тому що ми розвиваємо успіх на "СВО" на всіх фронтах, а отже, ситуацію треба розгойдати всередині нашої країни, - заявляє Гаджієв.

Неочікувано йому заперечив колишній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, назвавши такі заяви “рожевим туманом”.

Якщо ми кожен теракт, замішаний на національній і релігійній нетерпимості, ненависті та русофобії, списуватимемо на підступи України і НАТО, то цей рожевий туман призведе нас до більших проблем. У чужому оці смітинку бачимо, у своєму - колоди не розгледимо. А пора б, - заявив Рогозін.

Що відомо про причетних до збройних нападів у Дагестані

За інформацією російських ЗМІ, у збройних нападах у дагестанському Дербенті та Махачкалі брали участь сини та племінник керівника Сергокалинського району республіки Магомеда Омарова.

За інформацією Інтерфаксу, російські силовики ліквідували чотирьох нападників у Махачкалі. Троє з них упізнані як сини та племінник Омарова.

Також повідомляється, що наразі пожежа в синагозі Дербента, на яку було скоєно напад, триває.

Начальник відділу поліції Дагестанських Вогнів, який отримав тяжке поранення, помер.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Як події в Дагестані вплинуть на контроль в регіонах РФ — відповідь аналітиків
Дагестан
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Невідомі здійснили низку збройних нападів у Дагестані — відео
Росгвардія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Дагестані ввели режим контртерористичної операції — відео
дагестан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?