Депутат Держдуми РФ Абдулхакім Гаджієв заявив, що до збройних нападів на території Дагестану нібито причетні спеслужби України та НАТО.

У РФ традиційно звинувачують Україну і Захід у збройних нападах в Дагестані

Зокрема, Гаджієв заявив пропагандистським російським ЗМІ, що збройні напади у Дагестані нібито є відповіддю на успіхи окупаційної армії РФ у розв’язаній Росією злочинній війні.

За цим можуть стояти спецслужби України і країн НАТО... Тому що ми розвиваємо успіх на "СВО" на всіх фронтах, а отже, ситуацію треба розгойдати всередині нашої країни, - заявляє Гаджієв. Поширити

Неочікувано йому заперечив колишній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, назвавши такі заяви “рожевим туманом”.

Якщо ми кожен теракт, замішаний на національній і релігійній нетерпимості, ненависті та русофобії, списуватимемо на підступи України і НАТО, то цей рожевий туман призведе нас до більших проблем. У чужому оці смітинку бачимо, у своєму - колоди не розгледимо. А пора б, - заявив Рогозін. Поширити

Що відомо про причетних до збройних нападів у Дагестані

За інформацією російських ЗМІ, у збройних нападах у дагестанському Дербенті та Махачкалі брали участь сини та племінник керівника Сергокалинського району республіки Магомеда Омарова.

За інформацією Інтерфаксу, російські силовики ліквідували чотирьох нападників у Махачкалі. Троє з них упізнані як сини та племінник Омарова.

Також повідомляється, що наразі пожежа в синагозі Дербента, на яку було скоєно напад, триває.

Начальник відділу поліції Дагестанських Вогнів, який отримав тяжке поранення, помер.