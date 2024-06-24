В Дагестане погибли 15 полицейских в результате нападений

В общей сложности в российском Дагестане после нападений на синагогу и церкви погибли 19 человек.

Что известно о жертвах и пострадавших в результате нападений в Дагестане

Как сообщил Следственный комитет РФ, 15 погибших были полицейскими, четверо гражданскими. Среди погибших гражданских – протоиерей Николай Котельников, который был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.

По данным МВД Дагестана, 16 человек пострадали: 13 полицейских и 3 гражданских, их госпитализировали.

Следственный комитет также сообщил о «ликвидации» пяти человек, причастных к нападению. По информации российских СМИ, среди нападавших были два сына и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Осман и Адиль.

Что известно о нападениях в Дагестане

23 июня в Дагестане произошел ряд нападений на религиозные учреждения. В Дербенте обстреляли православную церковь и синагогу, в Махачкале – синагогу, церковь и пост ДПС. Также стрельба произошла на границе Абхазии с РФ.

Депутат Госдумы РФ Абдулхаким Гаджиев заявил, что к вооруженным нападениям на территории Дагестана якобы причастны спецслужбы Украины и НАТО.

В частности, Гаджиев заявил пропагандистским российским СМИ, что вооруженные нападения в Дагестане якобы являются ответом на успехи оккупационной армии РФ в развязанной Россией преступной войне.

За этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО... Потому что мы развиваем успех на СВО на всех фронтах, а значит, ситуацию нужно раскачать внутри нашей страны, — заявляет Гаджиев. Поделиться

Неожиданно ему возразил бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, назвав такие заявления "розовым туманом".