В общей сложности в российском Дагестане после нападений на синагогу и церкви погибли 19 человек.
Главные тезисы
- В результате нападений в Дагестане погибли 15 полицейских и 4 гражданских.
- Нападения произошли на религиозные учреждения, включая церкви и синагоги.
- Бывший руководитель Роскосмоса выразил сомнения в утверждениях о вмешательстве Украины и НАТО, отметив важность рассмотрения внутренних проблем.
Что известно о жертвах и пострадавших в результате нападений в Дагестане
Как сообщил Следственный комитет РФ, 15 погибших были полицейскими, четверо гражданскими. Среди погибших гражданских – протоиерей Николай Котельников, который был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.
По данным МВД Дагестана, 16 человек пострадали: 13 полицейских и 3 гражданских, их госпитализировали.
Следственный комитет также сообщил о «ликвидации» пяти человек, причастных к нападению. По информации российских СМИ, среди нападавших были два сына и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Осман и Адиль.
Что известно о нападениях в Дагестане
23 июня в Дагестане произошел ряд нападений на религиозные учреждения. В Дербенте обстреляли православную церковь и синагогу, в Махачкале – синагогу, церковь и пост ДПС. Также стрельба произошла на границе Абхазии с РФ.
Депутат Госдумы РФ Абдулхаким Гаджиев заявил, что к вооруженным нападениям на территории Дагестана якобы причастны спецслужбы Украины и НАТО.
В частности, Гаджиев заявил пропагандистским российским СМИ, что вооруженные нападения в Дагестане якобы являются ответом на успехи оккупационной армии РФ в развязанной Россией преступной войне.
Неожиданно ему возразил бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, назвав такие заявления "розовым туманом".
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