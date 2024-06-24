В Дагестане погибли 15 полицейских в результате нападений
Категория
Мир
Дата публикации

В Дагестане погибли 15 полицейских в результате нападений

В Дагестане погибли 15 полицейских в результате нападений
Читати українською
Источник:  online.ua

В общей сложности в российском Дагестане после нападений на синагогу и церкви погибли 19 человек.

Главные тезисы

  • В результате нападений в Дагестане погибли 15 полицейских и 4 гражданских.
  • Нападения произошли на религиозные учреждения, включая церкви и синагоги.
  • Бывший руководитель Роскосмоса выразил сомнения в утверждениях о вмешательстве Украины и НАТО, отметив важность рассмотрения внутренних проблем.

Что известно о жертвах и пострадавших в результате нападений в Дагестане

Как сообщил Следственный комитет РФ, 15 погибших были полицейскими, четверо гражданскими. Среди погибших гражданских – протоиерей Николай Котельников, который был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.

По данным МВД Дагестана, 16 человек пострадали: 13 полицейских и 3 гражданских, их госпитализировали.

Следственный комитет также сообщил о «ликвидации» пяти человек, причастных к нападению. По информации российских СМИ, среди нападавших были два сына и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Осман и Адиль.

Что известно о нападениях в Дагестане

23 июня в Дагестане произошел ряд нападений на религиозные учреждения. В Дербенте обстреляли православную церковь и синагогу, в Махачкале – синагогу, церковь и пост ДПС. Также стрельба произошла на границе Абхазии с РФ.

Депутат Госдумы РФ Абдулхаким Гаджиев заявил, что к вооруженным нападениям на территории Дагестана якобы причастны спецслужбы Украины и НАТО.

В частности, Гаджиев заявил пропагандистским российским СМИ, что вооруженные нападения в Дагестане якобы являются ответом на успехи оккупационной армии РФ в развязанной Россией преступной войне.

За этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО... Потому что мы развиваем успех на СВО на всех фронтах, а значит, ситуацию нужно раскачать внутри нашей страны, — заявляет Гаджиев.

Неожиданно ему возразил бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, назвав такие заявления "розовым туманом".

Если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем — бревна не разглядим. А пора бы, – заявил Рогозин.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестные совершили ряд вооруженных нападений в Дагестане — видео
Росгвардия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Дагестане ввели режим контртеррористической операции — видео
пожар
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ уже обвиняют Украину и НАТО в причастности к вооруженным нападениям в Дагестане
Последствия вооруженных нападений в Дагестане

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?