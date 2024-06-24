У Дагестані загинули 15 поліцейських внаслідок нападів
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У Дагестані загинули 15 поліцейських внаслідок нападів

У Дагестані загинули 15 поліцейських внаслідок нападів
Джерело:  online.ua

Загалом у російському Дагестані після нападів на синагогу й церкви загинули 19 людей.

Головні тези:

  • У результаті нападів в Дагестані загинули 15 поліцейських та 4 цивільні особи.
  • Серед жертв — протоієрей Микола Котельников, настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці в Дербенті.
  • Збройні напади спровоковані нападами на релігійні установи в Дербенті та Махачкалі, а також стріляниною на кордоні з РФ.
  • Деякі російські посадовці вважають, що за нападами стоять спецслужби України та НАТО, однак інші відкидають ці звинувачення.

Що відомо про жертв та постраждалих внаслідок нападів у Дагестані

Як повідомив Слідчий комітет РФ, 15 загиблих були поліцейськими, четверо — цивільними. Серед загиблих цивільних — протоієрей Микола Котельников, який був настоятелем храму Покрови Пресвятої Богородиці в Дербенті.

За даними МВС Дагестану, 16 людей постраждали: 13 поліцейських і 3 цивільних, їх госпіталізували.

Слідчий комітет також повідомив про «ліквідацію» пʼяти людей, причетних до нападу. За інформацією російських ЗМІ, серед нападників були двоє синів та племінник глави Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова — Осман і Аділь.

Що відомо про напади в Дагестані

23 червні у Дагестані сталась низка нападів на релігійні установи. У Дербенті обстріляли православну церкву і синагогу, у Махачкалі — синагогу, церкву і пост ДПС. Також стрілянина сталася на кордоні Абхазії з РФ.

Депутат Держдуми РФ Абдулхакім Гаджієв заявив, що до збройних нападів на території Дагестану нібито причетні спеслужби України та НАТО. 

Зокрема, Гаджієв заявив пропагандистським російським ЗМІ, що збройні напади у Дагестані нібито є відповіддю на успіхи окупаційної армії РФ у розв’язаній Росією злочинній війні.

За цим можуть стояти спецслужби України і країн НАТО... Тому що ми розвиваємо успіх на "СВО" на всіх фронтах, а отже, ситуацію треба розгойдати всередині нашої країни, — заявляє Гаджієв.

Неочікувано йому заперечив колишній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, назвавши такі заяви “рожевим туманом”.

Якщо ми кожен теракт, замішаний на національній і релігійній нетерпимості, ненависті та русофобії, списуватимемо на підступи України і НАТО, то цей рожевий туман призведе нас до більших проблем. У чужому оці смітинку бачимо, у своєму — колоди не розгледимо. А пора б, — заявив Рогозін.

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