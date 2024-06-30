Почему родная мама отказалась от Путина. Журналистка раскрыла новые подробности

О детстве и юности российского диктатора известно крайне мало, однако российско-американская журналистка, исследовательница детства Путина Джулия Иоффе отмечает, что начали появляться новые интересные детали.
Главные тезисы
- Биологическая мать решила отказаться от Путина и отдала его родственникам из Ленинграда.
- Раскрыта альтернативная версия рождения Путина, отличающаяся от официальной истории.
- Джулия Иоффе подчеркивает, что бедность и нищета повлияли на формирование характера и мировоззрения будущего диктатора.
Путин не жил со своими биологическими родителями
Как отмечает эксперт, она рассматривает также альтернативную историю рождения и раннего детства нелегитимного президента РФ.
Джулия Иоффе рассказывает, что была россиянка, утверждавшая, что именно она родила будущего диктатора от россиянина вне брака, а затем вышла замуж за грузина.
Затем биологическая мама будущего диктатора решила, что личная жизнь для нее важнее родного сына, поэтому отдала его дальним родственникам в Ленинграде.
По убеждению Джулии Иоффе, эта история объясняет тот странный факт, что официальные родители Путина были действительно намного старше его.
Что известно о детстве Путина
Джулия Иоффе отмечает, что у будущего диктатора в его детские годы вообще не было игрушек.
Развлечения Путина были крайне странными — например, он гонялся за крысами, а также пытался найти общий язык с другими детьми, но все эти взаимодействия были сосредоточены вокруг физической силы и насилия, а также строгой социальной иерархии.
По словам исследовательницы, представление Путина о мире испортило не отсутствие игрушек и развлечения с грызунами, а нищета и бедность той эпохи.
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