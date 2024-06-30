Почему родная мама отказалась от Путина. Журналистка раскрыла новые подробности

О детстве и юности российского диктатора известно крайне мало, однако российско-американская журналистка, исследовательница детства Путина Джулия Иоффе отмечает, что начали появляться новые интересные детали.

Путин не жил со своими биологическими родителями

Как отмечает эксперт, она рассматривает также альтернативную историю рождения и раннего детства нелегитимного президента РФ.

Джулия Иоффе рассказывает, что была россиянка, утверждавшая, что именно она родила будущего диктатора от россиянина вне брака, а затем вышла замуж за грузина.

Она переехала в Грузию с молодым Володей Путиным. Отчим относился к нему ужасно и в принципе не воспринимал ребенка, которого мы сейчас знаем как Владимира Путина, как своего собственного, — подчеркнула исследовательница. Поделиться

Затем биологическая мама будущего диктатора решила, что личная жизнь для нее важнее родного сына, поэтому отдала его дальним родственникам в Ленинграде.

По убеждению Джулии Иоффе, эта история объясняет тот странный факт, что официальные родители Путина были действительно намного старше его.

Я знаю, что она (возможная биологическая мать Путина — ред.) много говорила об этом иностранным журналистам, и люди говорили, что она даже похожа на него. Не знаю, — добавила журналистка. Поделиться

Владимир Путин в детстве (Фото: открытые источники)

Что известно о детстве Путина

Джулия Иоффе отмечает, что у будущего диктатора в его детские годы вообще не было игрушек.

Развлечения Путина были крайне странными — например, он гонялся за крысами, а также пытался найти общий язык с другими детьми, но все эти взаимодействия были сосредоточены вокруг физической силы и насилия, а также строгой социальной иерархии.

По словам исследовательницы, представление Путина о мире испортило не отсутствие игрушек и развлечения с грызунами, а нищета и бедность той эпохи.