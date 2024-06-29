Сначала шокированные развязанной Кремлем преступной войной против Украины, российские олигархи, мало-помалу, смирились с новой реальностью и надеются на победу оккупационной армии РФ.

Кремлевские элиты начали поддерживать развязанную Путиным войну против Украины

Отмечается, что большинство российских олигархов придерживаются мнения, что кремлевский диктатор не остановится, пока не захватит Киев.

Авторы материала провели несколько интервью с российскими олигархами и узнали их настроения.

По мнению журналистов издания, российские олигархи заняли сторону Путина из-за страха репрессий и осознания бесперспективности любого сопротивления.

При этом подавляющее большинство околовластной российской элиты поверило в способность оккупационной армии РФ одержать победу в Украине.

Плохо быть изгоем как победитель, но хуже быть изгоем как проигравший. Мы должны выиграть эту войну. Иначе они не дадут нам жить. И, конечно, Россия развалится, - заявил в комментарии журналистам издание один из российских олигархов, до этого выступавший против войны. Поделиться

При этом среди российских околовластных элит нет единого мнения, что можно будет считать победой.

В частности, оптимистично настроенные олигархи надеются, что большой прорыв преступной армии РФ на фронте заставит Украину согласиться с условиями Кремля и отказаться от намерений вернуть оккупированные Россией украинские территории.

При этом такие лица ожидают захвата Харькова, даже предполагая фактическое уничтожение города в результате боевых действий.

Такой вариант российские олигархи считают менее ужасным из других.

Один из близких к Кремлю бизнесменов отметил, что Путина не удовлетворит захват одной только Харьковской области.

По его словам, Путин не готов соглашаться на что-то меньше оккупации Киева.

Отмечается, что ожидающие подобного сценария считают, что вторая попытка преступной армии РФ захватить украинскую столицу также будет осуществляться с территории Беларуси, при этом по тому же маршруту.

Многие в Москве считают, что в этот раз российская армия более закалена, а резервы Украины ослаблены, поэтому россияне могут победить. По мнению российских элит, украинцы просто слишком устали, чтобы снова защищаться.

Решится ли Путин на войну против НАТО

При этом авторы материала предупреждают, что это еще не самый плохой сценарий.

По мнению наиболее пессимистически настроенных околовластных лиц, Украина не является ключевой целью Кремля.

На самом деле, Путин считает своей целью противостояние западным странам.

Близкие к президенту России люди говорят, что он видит вторжение [в Украину] только как один из фронтов конфликта с Западом. Это означает, что успеха России на поле боя может быть недостаточно, чтобы угодить Путину. Чтобы победить своих настоящих врагов в Брюсселе и Вашингтоне, Путин может почувствовать, что ему нужно атаковать члена НАТО, - отмечают авторы публикации. Поделиться

По мнению пессимистичной части российских элит, после Украины мишенью России станет Эстония или Латвия: две балтийские страны с большим количеством российского меньшинства.

Большое количество кремлевских элит и приближенных к Путину олигархов убеждены, что Запад не решится ответить России на вероятную агрессию против стран Балтии.

Они видят Запад уставшим и разделенным, а потому гораздо менее заинтересованным в борьбе с Россией.

Они считают президента США Джо Байдена и европейскими лидерами слабыми.

По их мнению, при таком сценарии НАТО не сможет объединиться.

В этом контексте они считают, что НАТО не сплотится, чтобы защитить атакуемую страну.

Российские элиты верят, что НАТО будет охвачено таким количеством паники и хаоса, что оно мало что сделает – только уничтожит доверие к западным правительствам.

По словам одного из бизнесменов из окружения Путина, кремлевский диктатор "слишком полюбил войну", с помощью которой ему удалось мобилизовать общество, арестовать одних диссидентов, убить других и заставить большинство остальных покинуть страну.

Война также объединила элиты, которые теперь чувствуют себя нежелательными на Западе и видят в Путине единственную надежду на хорошую жизнь.

Как следствие, вторжение означает, что давление на Путина меньше, чем когда-либо ранее.