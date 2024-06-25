Путин нашел себе новую жертву для "переговоров"

25 июня официально стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в скором времени может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Путин продолжает искать новых союзников на международной арене.
- Это не первые переговоры политиков на фоне войны РФ против Украины.
- Путин продолжает поддерживать оккупационную армию в Украине посредством поставок ресурсов и оружия от Северной Кореи.
Путин до сих пор продвигает свои нарративы среди мировых лидеров
О возможности проведения новых переговоров между политиками заявил шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан.
Он официально подтвердил, что лидер Турции "вероятно" встретится с Путиным в Казахстане "в ближайшие несколько дней".
Впоследствии МИД страны рассказал журналистам, что речь идет о возможной встрече Эрдогана с Путиным в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 3-4 июля.
Что важно понимать, последняя встреча Эрдогана и Путина прошла в сентябре 2023 года в российском Сочи.
Министр иностранных дел Турции посетил Москву в начале июня, где принял участие во встрече БРИКС и был принят российским диктатором, а также своим скандальным коллегой Сергеем Лавровым.
Для чего Путин на самом деле посещал КНДР
Нелегитимный президент РФ делает все возможное, чтобы обеспечить российскую оккупационную армию ресурсами и оружием в ее войне против Украины.
В этом ему уже не первый год помогает диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын.
Он поставляет Москве боеприпасы и даже ракеты.
Как предупредил недавно заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл, КНДР в обмен на военную помощь России может просить технологий для усовершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.
Что также важно понимать, недавний визит Путина в КНДР стал для российского правителя п
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