Путин нашел себе новую жертву для "переговоров"

25 июня официально стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в скором времени может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Путин до сих пор продвигает свои нарративы среди мировых лидеров

О возможности проведения новых переговоров между политиками заявил шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан.

Он официально подтвердил, что лидер Турции "вероятно" встретится с Путиным в Казахстане "в ближайшие несколько дней".

Впоследствии МИД страны рассказал журналистам, что речь идет о возможной встрече Эрдогана с Путиным в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 3-4 июля.

Что важно понимать, последняя встреча Эрдогана и Путина прошла в сентябре 2023 года в российском Сочи.

Министр иностранных дел Турции посетил Москву в начале июня, где принял участие во встрече БРИКС и был принят российским диктатором, а также своим скандальным коллегой Сергеем Лавровым.

Для чего Путин на самом деле посещал КНДР

Нелегитимный президент РФ делает все возможное, чтобы обеспечить российскую оккупационную армию ресурсами и оружием в ее войне против Украины.

В этом ему уже не первый год помогает диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын.

Он поставляет Москве боеприпасы и даже ракеты.

Как предупредил недавно заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл, КНДР в обмен на военную помощь России может просить технологий для усовершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.

Что также важно понимать, недавний визит Путина в КНДР стал для российского правителя п