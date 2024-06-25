Путін знайшов собі нову жертву для "переговорів"

25 червня офіційно стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган незабаром може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Путін продовжує просувати свої наративи на міжнародній арені

Про можливість на проведення нових перемовин між політиками заявив шеф турецької дипломатії Хакан Фідан.

Він офіційно підтвердив, що лідер Туреччини, "ймовірно", зустрінеться з Путіним у Казахстані "в найближчі кілька днів".

Згодом МЗС країни розповіло журналістам, що йдеться про можливу зустріч Ердогана з Путіним в Астані під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3-4 липня.

Що важливо розуміти, остання зустріч Ердогана і Путіна відбулася у вересні 2023 року в російському Сочі.

Міністр закордонних справ Туреччини відвідав Москву на початку червня, де взяв участь у зустрічі БРІКС і був прийнятий російським диктатором, а також своїм скандальним колегою Сергієм Лавровим.

Для чого Путін насправді відвідував КНДР

Нелегітимний президент РФ робить усе можливе, щоб забезпечити російську окупаційну армію ресурсами та зброє у її війні проти України.

У цьому йому уже не перший рік допомагає диктатор Північної Кореї Кім Чин Ин.

Він постачає Москві боєприпаси та навіть ракети.

Як попередив нещодавно заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл, КНДР в обмін на військову допомогу Росії може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї.