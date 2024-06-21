РФ програє війну. У США назвали головну умову для поразки Путіна

На переконання американського Інституту вивчення війни, у російського диктатора Володимира Путіна не буде жодного шансу для перемоги в Україні, якщо Захід мобілізує усі свої ресурси для допомоги Києву.
Головні тези:
- Путін програє у війні проти України через неможливість вплинути на рішучу підтримку Заходу.
- Стратегія Путіна ґрунтується на спробах вводити в оману США та міжнародних союзників України.
- Путін постійно погрожує ядерною зброєю, але все одно не може вплинути на рішення партнерів Києва.
Як може завершитися російсько-українська війна
За словами американських аналітиків, нелегітимний президент РФ уже давно усвідомив, що у нього немає стільки ресурсів та сил, щоб впоратися з західною зброєю, яку отримують ЗСУ.
Саме тому під час візитів до КНДР та В'єтнаму диктатор розпочав масштабну інформаційну операцію, спрямовану на саботаж зусиль союзників Києва.
Путіна також непокоїть той факт, що команда українського лідера Володимира Зеленського зробила все можливе для узгодження спільної світової стратегії та визначення бажаного стратегічного результату завершення війни.
Як відомо, нелегітимний глава Кремля багато разів намагався зірвати Глобальний саміт миру, однак йому не вдалося це зробити.
У чому полягає стратегія Путіна у війні проти України
Американські аналітики дійшли висновку, що вона базується на спробах Москви ввести в оману США, Євросоюз і міжнародних союзників України.
Путін досі плекає надію, що змусить їх припинити підтримку України і відмовитися від ключових принципів міжнародного права – поваги до державного суверенітету і непорушності територіальної цілісності.
Команда ISW попереджає, що Путін й надалі буде погрожувати ядерною зброєю, однак це лише пустолів’я.
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