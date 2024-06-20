Путін у В'єтнамі марить "перемовинами" з Україною

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін поїхав з офіційним візитом до В'єтнаму. Але й там не забув про свої абсурдні “пропозиції” щодо мирних переговорів з Україною, які російський диктатор озвучив перед Самітом миру у Швейцарії.

Путін цинічно заговорив про “перемовини” з Україною

Під час відвідування В'єтнаму Путін виступив з промовою, більша частина якої була присвячена війні Росії проти України та “переговорам”, про які мріє диктатор РФ.

Путін стверджує, що перемовини щодо України можуть початися "навіть завтра", але Росія буде виходити з поточної ситуації.

Ворожі пропозиції щодо "врегулювання конфлікту" змінюватимуться залежно від ситуації на землі, заявив очільник країни-агресорки у столиці В'єтнаму Ханої під час пресконференції.

Звісно, російський диктатор говорив на свою улюблену тему — як Захід не хоче бачити його “мирних пропозицій”.

Також не обійшлося без погроз Україні за успішну контроперацію проти російських окупантів на Харківщині.

Путін також заявив, що у російських окупантів буцімто "немає мети підходити до Харкова".

І цинічно додав, що Росія не збирається виводити свої війська з України для початку переговорів.

Путін знайшов ще одного “стратегічного” партнера

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до В'єтнаму разом із в'єтнамським лідером То Ламом ухвалили заяву про стратегічне партнерство між їхніми країнами.

Нелегітимнй президент РФ і очільник В'єтнаму також підписали понад 10 документів. Путін і То Лам також ухвалили заяву "Про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства в контексті 30-річчя реалізації російсько-в'єтнамського договору про основи дружніх відносин".

Путін відвідав В'єтнам 20 червня, вперше з 2017 року. Диктатор прибув у столицю країни Ханой і його прийняв То Лам. Напередодні візиту диктатор подякував В'єтнаму за "зважену позицію" щодо війни Росії проти України.

Російський диктатор висунув нібито "умови для припинення війни в Україні"

Перед початком саміту миру у Швейцарії, який з ініціативи української сторони проходив 15-16 червня без участі представника Росії, Володимир Путін висунув ультиматуми нібито для припинення війни на нашій території.

Путін заявив, що українські війська "мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.

Крім того, за словами Путіна, "Україна повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО". Мовляв, "якщо ці умови будуть виконані, то Росія негайно припинить вогонь".

Звертаю увагу, саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їхнього входження в Україну. Щойно в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів зі вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини, надійде наказ припинити вогонь і почати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно, — заявив Путін. Поширити

За його словами, суть російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї". Ідеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", додав керівник РФ.

Додатковими умовами для мирного врегулювання Путін також назвав нейтральний і без'ядерний статус України, а також скасування санкцій проти Росії.

Він додав, що зараз Москва, мовляв, робить "ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", а якщо в Києві та в західних столицях від неї відмовляться, "то це їхня справа, їхня політична і моральна відповідальність за продовження кровопролиття".