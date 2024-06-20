Путин во Вьетнаме грезит "переговорами" с Украиной

Нелегитимный президент России Владимир Путин поехал с официальным визитом во Вьетнам. Но и там не забыл о своих абсурдных "предложениях" о мирных переговорах с Украиной, которые российский диктатор озвучил перед Саммитом мира в Швейцарии.
Главные тезисы
- Путин продолжает агрессивные высказывания насчет Украины, предлагая “мирные переговоры” и выдвигая ультиматумы.
- В ходе визита во Вьетнам Путин подписал заявление о стратегическом партнерстве с целью укрепления позиции России в регионе.
- Российский диктатор выдвинул ультиматумы для прекращения войны на территории Украины, включая вывод украинских войск из определенных областей и отказ от вступления в НАТО.
- Путин цинично считает, что его предложения по урегулированию конфликта должны рассматриваться серьезно, иначе за продолжение кровопролития будет нести ответственность Украина и западные столицы.
- Путин и лидер Вьетнама подписали более 10 документов и заявление об углублении стратегического партнерства в контексте дружественных отношений.
Путин цинично заговорил о переговорах с Украиной
Во время посещения Вьетнама Путин выступил с речью, большая часть которой была посвящена войне России против Украины и переговорам, о которых мечтает диктатор РФ.
Путин утверждает, что переговоры по Украине могут начаться "даже завтра", но Россия будет исходить из текущей ситуации.
Враждебные предложения по "урегулированию конфликта" будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявил глава государства-агрессоры в столице Вьетнама Ханое во время пресс-конференции.
Конечно, российский диктатор говорил на свою любимую тему — как Запад не хочет видеть его мирные предложения.
Также не обошлось без угроз Украине за успешную контроперацию против российских окупантов в Харьковской области.
Путин также заявил, что у российских окупантов якобы "нет цели подходить к Харькову".
И цинично добавил, что Россия не собирается выводить свои войска из Украины для начала переговоров.
Путин нашел еще одного "стратегического" партнера
Российский диктатор Владимир Путин во время визита во Вьетнам вместе с вьетнамским лидером То Ламом принял заявление о стратегическом партнерстве между их странами.
Нелегитимный президент РФ и глава Вьетнама также подписали более 10 документов. Путин и То Лам также приняли заявление "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений".
Путин посетил Вьетнам 20 июня, впервые с 2017 года. Диктатор прибыл в столицу страны Ханой и принял То Лам. Накануне визита диктатор поблагодарил Вьетнам за "взвешенную позицию" в отношении войны России против Украины.
Российский диктатор выдвинул якобы "условия прекращения войны в Украине"
Перед началом саммита мира в Швейцарии, который по инициативе украинской стороны проходил 15-16 июня без участия представителя России, Владимир Путин выдвинул ультиматумы якобы для прекращения войны на нашей территории.
Путин заявил, что украинские войска "должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ".
Кроме того, по словам Путина, "Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО". Мол, "если эти условия будут исполнены, то Россия немедленно прекратит огонь".
По его словам, суть российского предложения якобы "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", добавил руководитель РФ.
Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также упразднение санкций против России.
Он добавил, что сейчас Москва, мол, делает "еще одно конкретное, реальное мирное предложение", а если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, "это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития".
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