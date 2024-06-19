Диктаторы Путин и Ким Чен Ын подписали новый договор. Чего ждать Украине

Нелегитимный президент России Владимир Путин заключил договор о стратегическом партнерстве с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ином. Текста соглашения пока нет, но многие СМИ пишут о военном альянсе, поскольку документ предусматривает взаимную защиту.

Диктаторы Путин и Ким Чен Ын подписали новое соглашение

Путин прибыл в северокорейскую столицу вечером 18 июня. Ким Чен Ын назвал визит Путина "историческим моментом".

Кроме того, северокорейский диктатор вновь поддержал войну России против Украины и назвал ее защитой интересов и территориальной целостности РФ.

Путин ожидаемо ностальгировал по советским временам, заявив, что дружба между странами "была выкована в условиях суровых испытаний". И вспомнил роль советских войск в регионе в конце второй мировой войны и в Корейской войнах.

Затем последовали полуторачасовые переговоры в расширенном составе, после чего Путин и Ким Чен Ын еще более двух часов общались лицом к лицу.

Результатом стало подписание ряда двусторонних документов. Главный из них — договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России с КНДР.

Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора, — заявил Путин.

По его словам, согласно договору Россия "не исключает для себя военно-технического сотрудничества" с Северной Кореей. Российский диктатор подверг критике заявления США и других западных стран о поставках вооружений большого радиуса, самолетов F-16 и другой техники для Украины. А также пообещал вместе с КНДР противодействовать международным санкциям.

Путин считает договор прорывным документом. Отражающий планы Москвы и Пхеньяна вывести отношения на мощный уровень. По его словам, в договоре поставлены долгосрочные цели. "Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной отрасли, а также сферы безопасности", — добавил он.

В свою очередь Ким назвал договор "самым мощным", а Путина — "самым дорогим другом корейского народа". Он отметил, что документ повышает уровень "союзнических отношений". По его словам, договор о стратегическом партнерстве "миролюбив". Поделиться

По его словам, договор отражает якобы изменение статуса России и КНДР в мировой геополитике. В Путина добавили, что сегодняшняя встреча якобы дает импульс для создания механизмов снижения санкционного воздействия.

Министр иностранных дел России, одиозный Сергей Лавров заявил, что против нового договора между РФ и КНДР о помощи при агрессии может выступать "только та страна, которая планирует агрессию против России или Северной Кореи".

Что может быть в новом документе

Новый договор пришел на смену договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, договору о дружбе и добрососедстве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациях 2000 и 2001 годов. На вторую половину дня детали не сообщаются, текст еще не опубликован.

Северная Корея стала едва ли не единственным государством, прямо и открыто поддержавшим войну России против Украины. И снабжает оружие в больших объемах. Недавно министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Пхеньян мог поставить до 5 млн. снарядов и десятки баллистических ракет.

Можно сказать, что Северная Корея спасла Россию, помогла захватить Авдеевку и поддержала наступательную кампанию зимы и весной 2024 года. Поэтому, думаю, в договоре будут зафиксированы позиции о том, что страны будут максимально углублять сотрудничество, особенно в военной и экономической сферах, — считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Поделиться

Слова Путина о помощи при агрессии против одного из участников договора фактически являются заявлением о создании военного альянса.

То есть уровень отношений приравнивается к альянсу. А это серьезное заявление, потому что альянс формируется, в частности, в случае войны. Думаю, такую формулировку он употребил сознательно и это проявление эскалации, — подчеркнул эксперт.

Исходя из этого, логично, что в договоре может быть прописан механизм предоставления военной помощи. И вполне возможно, что эта часть окажется непубличной.

Не исключаю, что отдельные части могут предусматривать участие северокорейских войск (в войне против Украины, ред.), когда понадобится России с учетом ситуации на фронте. По-моему, это может быть в договоре о стратегическом партнерстве с КНДР. Поделиться

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагает, что такой пункт может быть в договоре.

Возможно, они (северокорейские войска — ред.) и появятся, чтобы получить какой-то боевой опыт, но в небольшом количестве. Несколько подразделений для очередной "мясорубки". Речь не об отправке сотен тысяч "спецназовцев".

В то же время, он не спешит называть это настоящим военным альянсом. Ранее неоднократно на примере СССР, Китая и КНДР появлялись какие-либо соглашения, ничем глобальными не заканчивавшиеся. И Россия какого-либо профита от них не получила.

Зачем новый договор обоим диктаторам

Перед визитом Путин обнародовал хвалебную статью о сотрудничестве с Северной Кореей. Высоко оценил преданность Кима наследию отца и деда и назвал Пхеньян "устойчивым единомышленником". Также подтвердил поддержку борьбы КНДР против Соединенных Штатов.

Обращение к пропагандистским нарративам создает условия для дальнейших просьб Путина о военной помощи, считают аналитики Института изучения войны (ISW). Такие запросы могут варьироваться от поставки оружия до отправки северокорейских рабочих на оккупированные территории Украины. Поделиться

Коваленко считает, что цель Путина — не столько привлечь северокорейские войска к войне против Украины, сколько получить не только снаряды и ракеты, но и технику.

У России большие проблемы, у нее почти опустошены центры хранения техники. Если сохранится нынешняя интенсивность боевых действий, то скоро наступит момент, когда она уйдет в минус и не сможет компенсировать потери. Одна из стран, которая может передать военную технику, — именно КНДР.

Что касается Кима, то для него это прежде всего репутационный шаг. Вполне вероятно, что северокорейское ТВ будет рассказывать о том, что Путин приехал умолять о помощи, и "великий лидер" помог.

А еще это возможность на каких-то условиях выбить что-нибудь новое. Это живая валюта, драгоценные металлы, даже криптовалюта и многое другое. А также расширить номенклатуру технологий, в которых заинтересована КНДР. Поделиться

Возможные последствия договора между РФ и КНДР для Украины

США уже реагируют на сближение России с КНДР. Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что поставки оружия помогают Москве вести войну против Украины. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы прекратить северокорейскую поддержку РФ. Британский министр обороны Грант Шаппс назвал визит Путина предупреждением и добавил, что "новая ось тирании работает над тем, чтобы взорвать наши свободы".

По мнению Мусиенко, несколько лет назад был момент, когда Запад мог "соблазнить" Северную Корею экономическими преференциями. Но возможностью не воспользовались, и теперь сложно сказать, как можно оборвать поставки оружия.

Я вижу два способа. Первый — это работать с Китаем, чтобы он влиял на Северную Корею и Россию. Второй — давать Украине больше средств для контрбатарейной борьбы, чтобы нивелировать поставки снарядов на фронт. И плюс блокировать сотрудничество. Потому что на наших глазах появляется альянс, в частности против Запада.

В любом случае договор о стратегическом партнерстве России с КНДР является плохой новостью для Украины.