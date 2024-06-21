РФ проиграет войну. В США назвали главное условие для поражения Путина

По мнению американского Института изучения войны, у российского диктатора Владимира Путина не останется ни единого шанса для победы в Украине, если Запад мобилизует все свои ресурсы для помощи Киеву.

Как может завершиться российско-украинская война

ISW продолжает оценивать, что Россия не может победить Украину или Запад — и, скорее всего, проиграеи, если Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния Кремлю, — сказано в новом отчете. Поделиться

По словам американских аналитиков, нелегитимный президент РФ уже давно осознал, что у него нет столько ресурсов и сил, чтобы справиться с западным оружием, которое получают ВСУ.

Именно поэтому во время визитов в КНДР и Вьетнам диктатор начал масштабную информационную операцию, направленную на саботаж усилий союзников Киева.

Путина также беспокоит тот факт, что команда украинского лидера Владимира Зеленского сделала все возможное, чтобы согласовать общую мировую стратегию и определить желаемый стратегический результат завершения войны.

Как известно, нелегитимный глава Кремля многократно пытался сорвать Глобальный саммит мира, однако ему не удалось это сделать.

В чем заключается стратегия Путина в войне против Украины

Американские аналитики пришли к выводу, что она базируется на попытках Москвы ввести в заблуждение США, Евросоюз и международные союзники Украины.

Путин до сих пор питает надежду, что заставит их прекратить поддержку Украины и отказаться от ключевых принципов международного права — уважения государственного суверенитета и нерушимости территориальной целостности.

Стратегическая ясность союзников и их готовность помочь Украине одержать решительную победу над Россией на поле боя в Украине в значительной степени подрывает усилия Путина, а также его способность влиять на свободу и решение ответственных лиц в странах-членах альянса. Поделиться

Команда ISW предупреждает, что Путин и дальше будет угрожать ядерным оружием, однако это всего лишь пустоловье.