Кремлевский диктатор Владимир Путин ведет гибридную войну против стран НАТО и уже открыл второй фронт на восточной границе Североатлантического союза.

Что известно о начале Путиным необъявленной гибридной войны против НАТО

В материале издания отмечается, что 23 мая российские пограничники в сумерках прибегли к провокации.

Военные Эстонии отреагировали на эту провокацию, однако оперативно поняли, что миссирует гибридный акт агрессии.

Отмечается, что инцидент был занесен в отчеты как один из серии актов, направленных на провокацию и дестабилизацию стран Балтии, граничащих с Россией и Беларусью.

Отмечается, что подобные инциденты не влекут акт прямой агрессии, который мог бы вызвать прямой коллективный военный ответ НАТО, однако они значительно участились после начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Авторы материала отмечают, что подобные инциденты все больше превращают Балтийский регион во второй фронт противостояния западных стран с Россией.

Россия сейчас ведет две войны. Одна – это кинетическая, обычная война в Украине. Другая – это гибридная война в Европе и на Западе с целью повлиять на тон публичного дискурса или как-то поколебать наше чувство безопасности, - отметил президент Финляндии Александер Стубб. Поделиться

Как Россия использует гибридные атаки для дестабилизации Европы

Подчеркивается, что отправка групп мигрантов на штурм границ стран ЕС, глушение сигналов GPS, вербовка преступников с целью совершения мелких диверсий – часть гибридной войны России против стран Балтии, а также Финляндии.

Эти страны ответили на российскую агрессию укреплением и модернизацией восточной границы на общую сумму 3,5 млрд долларов.

Страны Балтии и Финляндия также призвали включить вопросы гибридных атак в повестку дня на саммите НАТО в Вашингтоне.

Только за последние несколько месяцев Финляндия и Швеция испытали нарушения воздушного пространства, нескольким коммерческим самолетам не удалось приземлиться в небольших аэропортах из-за препятствий глобальной системе позиционирования, а Польша задержала агентов РФ за вероятные диверсионные действия.

Отмечается, что наиболее горячей точкой напряженности остается российская граница в Нарве рядом с Эстонией.

В этом году Москва ограничила движение по пограничному мосту только для пешеходов.

Эстония наблюдает за территорией на предмет активности беспилотников и разместила знаки, предупреждающие путешественников о попытках вербовки российской разведки.

С Москвой традиционно согласовано расположение навигационных знаков на реке, чтобы рыболовные и прогулочные лодки случайно не зашли на территорию России, но с 2023 года Россия не давала согласия и не соглашалась с расположением примерно половины из 250 буев.

Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша имеют общую границу с Россией, которая простирается более чем на 2300 километров; добавьте 1250 километров, общих с Беларусью. Это дольше границы США и Мексики.

Со времен холодной войны 100-километровый коридор, разделяющий Польшу и Литву, известный как Сувалкский коридор, считался стратегическим препятствием в любом сценарии конфликта.

Зажатая между Беларусью и вооруженным до зубов российским эксклавом Калининградом, эта территория, если ее разделить, перекроет наземный доступ стран Балтии к остальной Европе.

По мнению министра иностранных дел Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса, это не свидетельствует о неизбежной военной активности, а о том, что Россия "старается распространить страх, неопределенность и сомнения в своих намерениях в Балтийском море".

Страны ближайшего западного соседства с Россией в течение длительного времени были одними из самых агрессивных, когда оценивали намерения Москвы.

Все заинтересованные стороны вынуждены бороться с дезинформацией и влиять на операции на рекордных уровнях.

По данным их спецслужб, Москва регулярно изображает страны Балтии разжигателями войны и русофобами, а также привлекла троллей и армию ботов для рассылки спама в социальных сетях с вредным содержимым.

Кремль пытался вербовать русскоязычные меньшинства в Эстонии и Латвии, чтобы посеять внутренние разногласия, в большинстве своем безуспешно.

Вооруженные силы Литвы вмешались с сообщением в социальных сетях, чтобы успокоить население в марте - "сегодня войны не будет" - после того, как к солдатам публично подошли и спросили, когда начнется конфликт и как к нему подготовиться.

Россия также пошла на низкие тактики, отправляя мигрантов в приграничные зоны, чтобы оказывать давление на пограничный контроль и потенциально разжигать общественное недовольство.

Согласно отчету Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки от 30 мая, стремясь ослабить Европу и дестабилизировать ее изнутри, Россия активнее, чем когда-либо, погружается в свой инструментарий гибридных операций.

Это делает гибридную угрозу со стороны России повсеместной.